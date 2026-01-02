Πότε κλείνουν ξανά οι αγρότες την Περιμετρική της Πάτρας

Η προσωρινή άρση των κυκλοφοριακών περιορισμών στο αγροτικό μπλόκο της Περιμετρικής οδού στην Πάτρα, στον κόμβο της Εγλυκάδας εντάσσεται στο πλαίσιο ειδικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται με βάση το μοντέλο της εξόδου των Χριστουγέννων, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού φόρτου τις ημέρες των εορτών.

Υποδοχή του 2026 για τους αγρότες στο μπλόκο της Περιμετρικής Πατρών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, οπότε και θα κλείσει εκ νέου επ’ αόριστον.

Κατά τη διάρκεια της προσωρινής λειτουργίας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από μία λωρίδα, ενώ η δεύτερη θα παραμένει ελεύθερη και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και για λόγους οδικής ασφάλειας.

Με το βλέμμα στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι να πάρουν απαντήσεις στα αιτήματά τους, δηλώνουν οι αγρότες των μπλόκων που έχουν στηθεί ανά την Ελλάδα, εδώ και περισσότερες από 30 ημέρες.

Μετά το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους, οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν το πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής κατά την πανελλαδική σύσκεψή τους, η οποία είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα.

Τι επισημαίνει η Επιτροπή των μπλόκων

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

