Χατζηδάκης για Μυλωνάκη: «Είμαστε συγκλονισμένοι» – Η πρώτη φορτισμένη δήλωση από το Μαξίμου

Την πρώτη δημόσια, εμφανώς φορτισμένη αντίδραση από το κυβερνητικό στρατόπεδο μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, περιγράφοντας το κλίμα σοκ που επικράτησε στο Μέγαρο Μαξίμου τη στιγμή του επεισοδίου. Μιλώντας στον Realfm 97,8, ανέφερε ότι όλοι είναι συγκλονισμένοι, τονίζοντας πως το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά τους, την ώρα του «πρωινού καφέ».

Στη δήλωσή του έδωσε και την ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης, λέγοντας για τον Γιώργο Μυλωνάκη πως «έχει δύο παιδιά» και πως είναι «γεμάτος ενέργεια και ζωή», μεταφέροντας έτσι το βαρύ κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης μετά την ξαφνική κατάρρευση του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του θα γίνεται αποκλειστικά από το νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Μυλωνάκης: Διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ, διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο – Στον Ευαγγελισμό ο Μητσοτάκης

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», ενώ τα νεότερα από το ΑΠΕ-ΜΠΕ κάνουν λόγο για ρήξη ανευρύσματος και για εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Στο νοσοκομείο μετέβη και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη. Ρεπορτάζ αναφέρουν ότι στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς η υπόθεση παρακολουθείται στενά σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται αποκλειστικά στα επόμενα ιατρικά ανακοινωθέντα, καθώς η κυβέρνηση αποφεύγει να μπει σε περαιτέρω δημόσιο σχολιασμό για την κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη, αφήνοντας το νοσοκομείο να δίνει την επίσημη εικόνα για την εξέλιξη της υγείας του.

