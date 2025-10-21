Χατζηδάκης για Σαββόπουλο: «Θα κρατήσουν για πάντα οι Χοροί του μεγάλου Διονύση»

Ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

21 Οκτ. 2025 23:57
Τη βαθιά του λύπη για τον θάνατο του σπουδαίου Διονύση Σαββόπουλου εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με συγκινητική δήλωση.

«Θα κρατήσουν, για πάντα, οι Χοροί του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε σήμερα, με Φορτηγό — με ή χωρίς Ρεζέρβα — για το τελευταίο του μεγάλο ταξίδι», ανέφερε. Ο Χατζηδάκης σημείωσε ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον καλλιτέχνη και τη σύζυγό του, Άσπα, μαζί με φίλους, αλλά δεν πρόλαβαν να τη πραγματοποιήσουν.

«Ο Διονύσης έφυγε, αλλά θα μένουν πάντα στη μνήμη μας και στην καρδιά μας τα έργα του — από τον “Μπάλο” και το “Κούρεμα”, μέχρι τον “Χρονοποιό”, όλα τα τραγούδια από τη “Συννεφούλα” έως το “Σου μιλώ και κοκκινίζεις”», τόνισε ο αντιπρόεδρος. Υπογράμμισε το μοναδικό του στυλ, την ικανότητα να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη και τους ευρηματικούς στίχους του που αγγίζουν την ψυχή.

«Προσωπικά θα θυμάμαι πάντα αυτόν τον ξεχωριστό Σαλονικιό καλλιτέχνη που επηρέασε γενιές και γενιές και μας απογείωσε “μέχρι τα ουράνια σώματα” με τη μουσική του», πρόσθεσε. Τόνισε επίσης ότι ο Σαββόπουλος υπήρξε ενεργός πολίτης, με γενναιότητα στη δημόσια τοποθέτηση για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, ενώ δίδαξε με το καλλιτεχνικό του ήθος.

«Μεγάλη η απώλεια για όλους εμάς τους θαυμαστές του και για όλους τους Έλληνες. Καλό ταξίδι, Διονύση! Συλλυπητήρια στην Άσπα και τα παιδιά», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
