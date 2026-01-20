Χατζηδάκης-Σκέρτσος: Παρουσίαση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026

Συνέντευξη Τύπου με αντικείμενο τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025, καθώς και την παρουσίαση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026, θα παραχωρήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο σχέδιο είχε παρουσιαστεί και συζητηθεί κατά το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του 2025, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Όπως είχε ανακοινώσει τότε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο κ. Χατζηδάκης είχε αναφερθεί στις βασικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν εντός του έτους, καθώς και στα σημαντικότερα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής.

Στη συνέχεια, είχε παρουσιαστεί το πλαίσιο των κεντρικών προτεραιοτήτων για το 2026, τόσο σε επίπεδο νομοθετικών παρεμβάσεων όσο και ως προς τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί.

Η συνέντευξη Τύπου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί και θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

