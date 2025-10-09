Χατζηδάκης: «Τρέχουμε» τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις, οι πρώτες πληρωμές σε 4.000 αγρότες

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, διαβεβαίωσε ότι το οικονομικό επιτελείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις των αγροτών να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, παρά τις καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω του ζητήματος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση κατανοεί πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες — από την αγορά ζωοτροφών και λιπασμάτων μέχρι την κάλυψη των εξόδων των καλλιεργειών τους.

«Γίνεται συντονισμένη προσπάθεια ώστε οι πληρωμές να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια και ταχύτητα», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως ήδη πληρώθηκαν 4.000 παραγωγοί, ενώ μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες αναμένεται νέος γύρος καταβολών.

Το σχέδιο πληρωμών και οι επόμενες κινήσεις

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι οι επόμενες πληρωμές θα αφορούν:

παραγωγούς οίνου με εκκρεμότητες από το 2024,

βιολογική γεωργία και βιολογική μελισσοκομία για τις δόσεις του 2022 και του 2024,

αποζημιώσεις για την ευλογιά, τα φερτά υλικά, τη θεομηνία «Ντάνιελ» και τις ζωοτροφές.

Παράλληλα, προετοιμάζεται το έδαφος για τη βασική επιδότηση, με στόχο να ολοκληρωθεί η προκαταβολή της στα τέλη Οκτωβρίου, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων από τους αγρότες έχει παραταθεί έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ η ΑΑΔΕ, που έχει αναλάβει προσωρινά τον ρόλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα επεξεργαστεί τα δεδομένα για να επιταχύνει τη διαδικασία πληρωμών.

Ο ρόλος της Ε.Ε. και οι προκλήσεις

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως σε ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο πρόστιμο των 214 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε στη χώρα για δυσλειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αν κινηθούμε βιαστικά, υπάρχει ο κίνδυνος μερικής αναστολής πληρωμών από την ίδια την Κομισιόν. Δεν πρόκειται να το ρισκάρουμε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος, έχουν ήδη προσληφθεί τεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι, ενώ πραγματοποιούνται καθημερινές συσκέψεις για τον συντονισμό όλων των ενεργειών.

