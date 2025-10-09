Χατζηδάκης: «Τρέχουμε» τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις, οι πρώτες πληρωμές σε 4.000 αγρότες

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθαρίζει ότι η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι σε εξέλιξη, με στόχο οι αγρότες να πληρωθούν το συντομότερο χωρίς νέους κινδύνους για τη χώρα

Χατζηδάκης: «Τρέχουμε» τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις, οι πρώτες πληρωμές σε 4.000 αγρότες
09 Οκτ. 2025 10:53
Pelop News

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, διαβεβαίωσε ότι το οικονομικό επιτελείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις των αγροτών να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, παρά τις καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω του ζητήματος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση κατανοεί πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες — από την αγορά ζωοτροφών και λιπασμάτων μέχρι την κάλυψη των εξόδων των καλλιεργειών τους.

«Γίνεται συντονισμένη προσπάθεια ώστε οι πληρωμές να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια και ταχύτητα», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως ήδη πληρώθηκαν 4.000 παραγωγοί, ενώ μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες αναμένεται νέος γύρος καταβολών.

Το σχέδιο πληρωμών και οι επόμενες κινήσεις
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι οι επόμενες πληρωμές θα αφορούν:

  • παραγωγούς οίνου με εκκρεμότητες από το 2024,
  • βιολογική γεωργία και βιολογική μελισσοκομία για τις δόσεις του 2022 και του 2024,
  • αποζημιώσεις για την ευλογιά, τα φερτά υλικά, τη θεομηνία «Ντάνιελ» και τις ζωοτροφές.

Παράλληλα, προετοιμάζεται το έδαφος για τη βασική επιδότηση, με στόχο να ολοκληρωθεί η προκαταβολή της στα τέλη Οκτωβρίου, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων από τους αγρότες έχει παραταθεί έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ η ΑΑΔΕ, που έχει αναλάβει προσωρινά τον ρόλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα επεξεργαστεί τα δεδομένα για να επιταχύνει τη διαδικασία πληρωμών.

Ο ρόλος της Ε.Ε. και οι προκλήσεις
Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως σε ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο πρόστιμο των 214 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε στη χώρα για δυσλειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αν κινηθούμε βιαστικά, υπάρχει ο κίνδυνος μερικής αναστολής πληρωμών από την ίδια την Κομισιόν. Δεν πρόκειται να το ρισκάρουμε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος, έχουν ήδη προσληφθεί τεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι, ενώ πραγματοποιούνται καθημερινές συσκέψεις για τον συντονισμό όλων των ενεργειών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Από το 2025 όλα με έναν κωδικό: Ο Προσωπικός Αριθμός αντικαθιστά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ – Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοσή του
11:23 Αναβλήθηκαν οι εκλογές του ΝΟΠ, δείτε για ποιο λόγο
11:17 Εξωδικαστικός: Πάνω από 14 δισ. ευρώ ρυθμισμένα χρέη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου
11:16 Νοσηλεύτηκε στην “Αγία Όλγα” η Αλέκα Παπαρήγα: Το δημόσιο “ευχαριστώ” στο προσωπικό
11:12 Ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την συμφωνία Ισραήλ- Γάζας
11:11 Στο στόχαστρο οργανωμένης σπείρας η Αμαλιάδα: Νέα διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο μέσα σε λίγες μέρες
11:08 «Όχι άλλη αναβολή»: Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά θεσμική επανεκκίνηση για τα αυθαίρετα
11:07 Χρυσός: «Κρατά» τα 4000 δολάρια η ουγκιά
11:05 Μπακογιάννη για Τραμπ και Νόμπελ Ειρήνης
10:59 Τουρκία: Δεκάδες συλλήψεις τραγουδιστών και ηθοποιών λόγω ναρκωτικών
10:53 Χατζηδάκης: «Τρέχουμε» τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις, οι πρώτες πληρωμές σε 4.000 αγρότες
10:45 Ο Ερντογάν ευχαριστεί τον Τραμπ και παρακολουθεί
10:43 Αντετοκούμπο: «Θέλω Μιλγουόκι, αλλά είναι ανθρώπινο αν αλλάξω γνώμη»
10:40 Πάτρα: Τα κενά εκπαιδευτικών στη συνάντηση με Δελέγκο
10:31 Η αποκάλυψη της Τζενιφερ Ανιστον για τον μεγάλο της καημό
10:29 Καιρός: Τι είναι ο «Ω-εμποδιστής» που φέρνει…χειμώνα, πότε έρχεται
10:27 Όλες οι αλλαγές στο Λύκειο: Διπλές εξετάσεις και δεύτερη ευκαιρία τον Σεπτέμβριο
10:21 Welcome to UP 2025: «Οι παρέες ξανασμίγουν» από σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών
10:18 Που θα δείτε την κρίσιμη μονομαχία της Εθνικής Ελλάδας
10:17 Φωτιά σε δύο σκάφη στη μαρίνα Αραχωβιτίκων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ