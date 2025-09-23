Χατζηδάκης: Βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τονίζει τη σταθερή υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας, παράλληλα με την εφαρμογή των κοινωνικών μέτρων και τις μεταρρυθμίσεις σε στρατό, πανεπιστήμια και δημόσιες υπηρεσίες

23 Σεπ. 2025 10:44
Pelop News

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ότι η κυβέρνηση επιδιώκει ήρεμες σχέσεις με την Τουρκία, υπό το πλαίσιο του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων. Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν θα ακολουθήσει αυτό το πλαίσιο.

Ο κ. Χατζηδάκης απάντησε επίσης σε ερωτήσεις για την ενδοτική πολιτική, αναφέροντας τις πρόσφατες κινήσεις της κυβέρνησης, όπως η οριοθέτηση της ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, η αγορά των Rafale, η παραγγελία φρεγατών Belharra και η ενίσχυση της εθνικής άμυνας με τα F-35.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα κοινωνικής στήριξης που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, ο αντιπρόεδρος σημείωσε ότι οι αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα εφαρμοστούν τον Οκτώβριο, ενώ τον Νοέμβριο θα καταβληθεί μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου σε ενοικιαστές. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις για νέους και πολύτεκνους θα επηρεάσουν περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε την ανάγκη ενότητας στη Νέα Δημοκρατία, υπογράμμισε τις μεταρρυθμίσεις σε πανεπιστήμια, δημόσια υγεία και πολεοδομίες και αναφέρθηκε στην ανάγκη εφαρμογής των κανόνων δικαίου με αίσθημα ανθρωπιάς, αναφορικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, υπενθυμίζοντας τις τραγωδίες στη Μάνδρα και στο Μάτι.
