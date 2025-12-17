«Check in για 2»: Μια ξεκαρδιστική κωμωδία εγκλεισμού έρχεται στην Πάτρα και στο Επίκεντρο+

Η επιτυχημένη κωμωδία του Μάκη Τσούφη «Check in για 2», με τον Κωνσταντίνο Καζάκο και την Ιωάννα Πηλιχού, κάνει στάση στην Πάτρα για δύο παραστάσεις στο Θέατρο Επίκεντρο, φέρνοντας στη σκηνή το χάος της συγκατοίκησης και τις απρόβλεπτες ισορροπίες της συνύπαρξης.

17 Δεκ. 2025 11:40
Pelop News

Μια απολαυστική κωμωδία εγκλεισμού για δύο – και κάτι παραπάνω – έρχεται στην Πάτρα. Η παράσταση «Check in για 2» του Μάκη Τσούφη ανεβαίνει στο Θέατρο Επίκεντρο το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 19.00 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 20.00, με πρωταγωνιστές τον Κωνσταντίνο Καζάκο και την Ιωάννα Πηλιχού.

Η υπόθεση θυμίζει σε όλους όσοι έχουν μείνει έστω και μία φορά σε Airbnb και είπαν «ποτέ ξανά» – για να ξανακάνουν τελικά κράτηση. Δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι βρίσκονται απρόσμενα κλεισμένοι στο ίδιο διαμέρισμα. Εκείνος, οργανωτικός μέχρι ψυχαναγκασμού, λάτρης της τάξης, του προγράμματος και του απόλυτου ελέγχου. Εκείνη, χαοτική, αυθόρμητη, ζει τη στιγμή και θεωρεί κάθε πρόγραμμα περιορισμό της ελευθερίας της.

Οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες: ποιος θα πάρει τον καναπέ, τι θα φάνε, πώς θα πιουν τον καφέ, πού αρχίζει και πού τελειώνει ο προσωπικός χώρος. Τα μισόλογα μετατρέπονται σε εκρήξεις, οι παρεξηγήσεις διαδέχονται η μία την άλλη και οι κωμικές προσπάθειες να «χωρίσουν» το σπίτι στα δύο οδηγούν σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Μέσα στο χάος, όμως, γεννιέται μια αναπάντεχη σχέση.

Το «Check in για 2» μιλά με χιούμορ για τη διαφορετικότητα, την τρέλα της συγκατοίκησης και την απρόσμενη ανακάλυψη ότι, κάποιες φορές, το πιο αταίριαστο δίδυμο μπορεί να εξελιχθεί στο καλύτερο. Μια κωμωδία 80 λεπτών που μετατρέπει τις μικρές καθημερινές «τραγωδίες» σε ξέφρενη σκηνική διασκέδαση.

Συντελεστές:
Κείμενο: Μάκης Τσούφης
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Καζάκος
Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνος Καζάκος & Ιωάννα Πηλιχού
Τσέλο: Σταύρος Παργινός
Σκηνογραφία – Κοστούμια: M-Paul
Μουσική: Γιάννης Μακρίδης

Πληροφορίες παραστάσεων:
Θέατρο Επίκεντρο – Πάτρα
Σάββατο 17 Ιανουαρίου, 19.00
Κυριακή 18 Ιανουαρίου, 20.00

Τιμές εισιτηρίων:
Γενική είσοδος: 18 €
Μειωμένο: 15 € (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ)

Προπώληση:
Ταμείο Θεάτρου & Ticketmaster.gr
Κρατήσεις: 2311 219978 / 6936 915422

