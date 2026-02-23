Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία για αγορές έως 28 Φεβρουαρίου – Τι να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

Ολοκληρώνονται στο τέλος της εβδομάδας οι χειμερινές εκπτώσεις, με τα καταστήματα να διατηρούν μειωμένες τιμές έως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Καταναλωτές και επιχειρήσεις καλούνται να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας και προστασίας.

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία για αγορές έως 28 Φεβρουαρίου – Τι να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις
23 Φεβ. 2026 15:24
Pelop News

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2026, καθώς το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου αποτελεί την τελευταία ημέρα των προσφορών, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας περιόδου που παραδοσιακά ενισχύει την αγοραστική κίνηση.

Οι εκπτώσεις αποτελούν κάθε χρόνο ευκαιρία για την αγορά ειδών ένδυσης, υπόδησης, τεχνολογικών προϊόντων αλλά και ειδών για το σπίτι σε χαμηλότερες τιμές. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές στη διάρκεια των εκπτώσεων, κυρίως για την κάλυψη βασικών προσωπικών και οικογενειακών αναγκών.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει σαφείς κανόνες διαφάνειας στις ανακοινώσεις εκπτώσεων. Υποχρεωτική είναι η ευκρινής αναγραφή της προγενέστερης τιμής – δηλαδή της χαμηλότερης τιμής που είχε εφαρμοστεί τις 30 ημέρες πριν από την έκπτωση – καθώς και της νέας μειωμένης τιμής.

Δεν επιτρέπεται η παρουσίαση της προτεινόμενης λιανικής τιμής ως δήθεν «παλαιάς» τιμής για να εμφανίζεται μεγαλύτερη έκπτωση. Η προτεινόμενη τιμή μπορεί να αναγράφεται μόνο συγκριτικά και χωρίς να δημιουργείται παραπλανητική εικόνα για το ποσοστό μείωσης.

Όταν οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό ή το εύρος της έκπτωσης στην προθήκη και σε κάθε διαφημιστική προβολή. Αντίθετα, όταν οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, αυτό οφείλει να δηλώνεται ρητά.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για καταστήματα τύπου stock ή outlet, όπου απαιτείται η σαφής εμφάνιση της αρχικής τιμής, των ενδιάμεσων μειώσεων – όπου υπάρχουν – και της τελικής τιμής.

Οι έλεγχοι στην αγορά αναμένεται να είναι εντατικοί, ενώ σε περιπτώσεις παραπλανητικών πρακτικών τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, με ελάχιστο ποσό τις 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται να αξιοποιούν τις εκπτώσεις με προσοχή, ελέγχοντας πάντα ότι αναγράφονται καθαρά η αρχική και η τελική τιμή κάθε προϊόντος και ότι η «παλαιά» τιμή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Συστήνεται επίσης να γίνονται αγορές με βάση πραγματικές ανάγκες και όχι αποκλειστικά λόγω υψηλών ποσοστών έκπτωσης, ενώ σημαντικό είναι να διατηρούνται οι αποδείξεις αγοράς, καθώς ισχύουν πλήρως τα δικαιώματα επιστροφής, αλλαγής και εγγύησης σύμφωνα με την καταναλωτική νομοθεσία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Πύργος: Μετωπική σύγκρουση στον κόμβο Ολυμπίων – Τέσσερις τραυματίες, ένας σε σοβαρότερη κατάσταση ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Χαλκίδα: 15χρονος τραυματίστηκε σε παράσυρση κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων – Ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
16:31 Η ΕΣΚΑ-Η νίκη-θρίλερ και πρόκριση στα τελικά του Πρωταθλήματος Ενώσεων – Βίντεο
16:24 Air France: Βρέφος υπέστη ανακοπή σε πτήση Ναϊρόμπι–Παρίσι – Παρά τις προσπάθειες δεν τα κατάφερε
16:23 Πάτρα: Με κόσμο, μουσική και χαρταετούς η Καθαρά Δευτέρα στο θαλάσσιο μέτωπο μετά το Καρναβάλι
16:12 Κοζάνη: Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για ξυλοδαρμό συνομήλικου – Αναζητείται τρίτος εμπλεκόμενος
16:06 Πάτρα: Ουρές στο ΚΤΕΛ και 200 δρομολόγια για Αθήνα – Μαζική αποχώρηση μετά το Καρναβάλι ΦΩΤΟ
16:00 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως 27 Φεβρουαρίου – Συντάξεις, επιδόματα και εφάπαξ
15:48 Ρέθυμνο: 7χρονος ήπιε κατά λάθος αλκοόλ αντί για χυμό – Στο νοσοκομείο το παιδί, έρευνα για το περιστατικό
15:47 Μεξικό: Κύμα βίας μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Φόβοι για γενικευμένη σύγκρουση και εσωτερικό πόλεμο στα καρτέλ
15:36 Psaroloco 2026: 64 ταινίες από 26 χώρες σε ένα διήμερο κινηματογραφικό ταξίδι για παιδιά και εφήβους
15:30 Κώστας Ρουμελιώτης για Ενωση: «Το χειρότερο παιχνίδι της διετίας…»
15:24 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία για αγορές έως 28 Φεβρουαρίου – Τι να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις
15:12 Καλάβρυτα: Χιλιάδες επισκέπτες στο Χιονοδρομικό την Καθαρά Δευτέρα – Ιδανικές συνθήκες με ήλιο και καλή ορατότητα
15:00 ΗΠΑ: Σφοδρή χιονοθύελλα παραλύει μεγάλες πόλεις – Ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία και προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα
14:48 Καθαρά Δευτέρα: Λαγάνες… γίγας σε όλη τη χώρα – Από το Περιστέρι έως τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά
14:36 Αίγιο: Στον ανακριτή ο 46χρονος για τους πυροβολισμούς σε ανηλίκους – Εκτός κινδύνου οι τραυματίες
14:24 ΕΕ–ΗΠΑ: «Πάγωμα» στην εμπορική συμφωνία μετά την απόφαση για τους δασμούς Τραμπ
14:12 Καισαριανή 1944: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων ανοίγουν νέο διάλογο για τη μνήμη και τη διαχείριση της Ιστορίας
14:00 Αντώνης Λουδάρος: Η άγνωστη μάχη με τον καρκίνο την περίοδο του κορονοϊού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ