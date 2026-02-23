Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία για αγορές έως 28 Φεβρουαρίου – Τι να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2026, καθώς το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου αποτελεί την τελευταία ημέρα των προσφορών, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας περιόδου που παραδοσιακά ενισχύει την αγοραστική κίνηση.

Οι εκπτώσεις αποτελούν κάθε χρόνο ευκαιρία για την αγορά ειδών ένδυσης, υπόδησης, τεχνολογικών προϊόντων αλλά και ειδών για το σπίτι σε χαμηλότερες τιμές. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές στη διάρκεια των εκπτώσεων, κυρίως για την κάλυψη βασικών προσωπικών και οικογενειακών αναγκών.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει σαφείς κανόνες διαφάνειας στις ανακοινώσεις εκπτώσεων. Υποχρεωτική είναι η ευκρινής αναγραφή της προγενέστερης τιμής – δηλαδή της χαμηλότερης τιμής που είχε εφαρμοστεί τις 30 ημέρες πριν από την έκπτωση – καθώς και της νέας μειωμένης τιμής.

Δεν επιτρέπεται η παρουσίαση της προτεινόμενης λιανικής τιμής ως δήθεν «παλαιάς» τιμής για να εμφανίζεται μεγαλύτερη έκπτωση. Η προτεινόμενη τιμή μπορεί να αναγράφεται μόνο συγκριτικά και χωρίς να δημιουργείται παραπλανητική εικόνα για το ποσοστό μείωσης.

Όταν οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό ή το εύρος της έκπτωσης στην προθήκη και σε κάθε διαφημιστική προβολή. Αντίθετα, όταν οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, αυτό οφείλει να δηλώνεται ρητά.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για καταστήματα τύπου stock ή outlet, όπου απαιτείται η σαφής εμφάνιση της αρχικής τιμής, των ενδιάμεσων μειώσεων – όπου υπάρχουν – και της τελικής τιμής.

Οι έλεγχοι στην αγορά αναμένεται να είναι εντατικοί, ενώ σε περιπτώσεις παραπλανητικών πρακτικών τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, με ελάχιστο ποσό τις 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται να αξιοποιούν τις εκπτώσεις με προσοχή, ελέγχοντας πάντα ότι αναγράφονται καθαρά η αρχική και η τελική τιμή κάθε προϊόντος και ότι η «παλαιά» τιμή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Συστήνεται επίσης να γίνονται αγορές με βάση πραγματικές ανάγκες και όχι αποκλειστικά λόγω υψηλών ποσοστών έκπτωσης, ενώ σημαντικό είναι να διατηρούνται οι αποδείξεις αγοράς, καθώς ισχύουν πλήρως τα δικαιώματα επιστροφής, αλλαγής και εγγύησης σύμφωνα με την καταναλωτική νομοθεσία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



