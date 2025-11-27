Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αμαλιάδα ΦΩΤΟ

Η Αρχαία Ήλιδα, γενέτειρα των αξιών του Ολυμπισμού και της Εκεχειρίας και διοργανώτρια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας για περισσότερα από 1.170 χρόνια, έζησε μια ιδιαίτερα συγκινητική και γεμάτη συμβολισμούς τελετή, υποδεχόμενη την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «MILANO – CORTINA 2026».

Στο αίθριο του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Αρχαίας Ήλιδας, απλός κόσμος, επίσημοι και εκπρόσωποι θεσμών, αρχών και φορέων, συμμετείχαν σε μια τελετή υποδοχής υψηλού επιπέδου, που συνέδεσε το παρελθόν με το μέλλον της Ολυμπιακής ιδέας. Μια τελετή που τίμησε το πνεύμα και τη διαχρονικότητας της Ήλιδας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με δρώμενο εμπνευσμένο από αρχαίο τελετουργικό, με τις χορεύτριες – «Ιέρειες» των Σχολών Χορού της Δήμητρας Μπέρτσου να ζωντανεύουν με αρμονία και κίνηση τις αξίες της ειρήνης, της ομορφιάς και της πνευματικότητας. Τη χορογραφική επιμέλεια υπέγραψε η ίδια, ενώ η συνολική σκηνοθεσία της Τελετής φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη Χάρη Κότσιφα.

Ακολούθησε τελετουργικός λόγος βασισμένος σε κείμενα του Θεοδώρου Ανδρουτσόπουλου, με την ηθοποιό Αργυρώ Αντωνοπούλου στο ρόλο της Πρωθιέρειας, να προσδίδει στη στιγμή την ιεροπρέπεια που αρμόζει, για τον τόπο από ξεκίνησε το Ολυμπιακό ιδεώδες 2.800 χρόνια πριν.

Μετά το αρχαϊκό δρώμενο, η σοπράνο Λένα Σουρμελή, συνοδεία της πιανίστας Elena Fedko, ερμήνευσε μοναδικά τον Ολυμπιακό Ύμνο και τους Εθνικούς Ύμνους Ιταλίας και Ελλάδας. Την ίδια στιγμή, οι τρεις σημαίες υψώνοντας στον ουρανό της Ήλιδας από παιδιά της αποστολής του Δήμου Ήλιδας το περασμένο καλοκαίρι στους Αγώνες ICG του Ταλίν της Εσθονίας, σχηματίζοντας μια εικόνα που γέμισε συγκίνηση όλους τους παρευρισκόμενους.

Αμέσως μετά, η παρουσιάστρια της Τελετής κα Κωνσταντίνα Θεοδόση, ανήγγειλε την κορυφαία στιγμή της τελετής, σηματοδοτώντας την άφιξη και την αφή της Φλόγας στον Ιερό Βωμό από τη θρυλική Ελληνίδα αθλήτρια της σκοποβολής, Άγη Κασούμη, η οποία επί 40 χρόνια κατείχε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδας και παραμένει η μοναδική Ελληνίδα στην ιστορία με έξι συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ο Ολυμπιονίκης και εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής «MILANO – CORTINA 2026» κ. Alessio Boggiatto και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας της ΕΟΕ κ. Θωμάς Τόκας, εξαίροντας και οι τρεις τη σημασία της άφιξης της Φλόγας στην ιστορική γενέτειρα του Ολυμπισμού.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ήλιδας: «Υποδεχόμαστε την Ολυμπιακή Φλόγα στο πατρικό της σπίτι, στην Αρχαία Ήλιδα, εκεί όπου γεννήθηκαν οι αξίες της Εκεχειρίας και του Ολυμπισμού. Στον ίδιο τόπο όπου επί αιώνες προετοιμάζονταν Ολυμπιονίκες, εμείς καλούμαστε να γίνουμε θεματοφύλακες ενός φωτός, που μεταφέρει μήνυμα ειρήνης, αγάπης και συναδέλφωσης σε όλον τον κόσμο».

Συνεχίζοντας, ο κύριος Χριστοδουλόπουλος αναφέρθηκε στην μακραίωνη ιστορία της Αρχαίας Ήλιδας και των άρρηκτων δεσμών που έχει με την Ολυμπιακή ιδέα, επισημαίνοντας: «Η Ήλιδα είναι φως από το φως της Ολυμπιακής Φλόγας και τιμά τη βαριά της κληρονομιά. Εδώ γεννήθηκαν οι αρετές της ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι. Ευχόμαστε το φως αυτό να φωτίσει λαούς και κοινωνίες, πριν φτάσει στον τελικό του προορισμό, το Μιλάνο και την Κορτίνα».

Από την πλευρά του, ο κύριος Τόκας έκανε λόγο για μια ημέρα που ξεχωρίζει, καθώς «η Φλόγα που λίγο νωρίτερα άναψε στην Αρχαία Ολυμπία ταξιδεύει ήδη με μηνύματα ειρήνης και ενότητας». Επεσήμανε -επίσης- τη σημασία της φιλοξενίας της τελετής υποδοχής στην Αρχαία Ήλιδα, έναν τόπο βαριάς πολιτιστικής μνήμης».

Ο Δήμος Ήλιδας προσέφερε τιμητικούς δίσκους και έναν συμβολικό πάπυρο στους εκπροσώπους του Ολυμπιακού κινήματος και της Οργανωτικής επιτροπής των αγώνων, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και μνήμης για το πέρασμά τους από τον Ιερό τόπο της Ήλιδας.

Η τελετή κορυφώθηκε με την τελετουργική παράδοση της Δάδας στη νεαρή αθλήτρια του Δήμου Ήλιδας Δήμητρα Μελιτσοπούλου, η οποία σε ηλικία 15 ετών κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο στους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες, στο Ταλίν της Εσθονίας.

Με σεβασμό και συγκίνηση άναψε τη δάδα από το βωμό και παρέδωσε τη Φλόγα για το τελικό της ταξίδια μέχρι τον Ιταλικό βορρά. Η Αρχαία Ήλιδα, γενέτειρα της ειρήνης και του Ολυμπισμού, έστειλε για ακόμη μια φορά στον κόσμο το αθάνατο μήνυμά της.

Η Φλόγα αναχώρησε για το επόμενο στάδιο της πορείας της, αφήνοντας πίσω υπερηφάνεια και μια υπόσχεση, ότι ο τόπος αυτός θα συνεχίσει να τιμά, να εμπνέει και να υπερασπίζεται τις αξίες που γέννησε.

Εκτός των μελών της δημοτικής αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, στην τελετή φιλοξενήθηκαν και τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Διεθνούς Αθλητικού Φορέα των International Children ’s Games (ICG).

Νωρίτερα, η Ολυμπιακή Φλόγα έκανε τη μεγάλη διέλευσή της και από την πόλη της Αμαλιάδας, αφού πρώτα σταμάτησε για λίγη ώρα στην κεντρική πλατεία των Σαβαλίων.

Συνολικά, επτά λαμπαδηδρόμοι διέσχισαν τους κεντρικούς δρόμους της Αμαλιάδας, ανάμεσά τους και τέσσερις που είχε ορίσει ο Δήμος Ήλιδας, ενώ τέσσερις ακόμα στην Αρχαία Ήλιδας, με την Δήμητρα Μελιτσοπούλου να ορίζεται από το Δήμο.

Συγκεκριμένα ο αθλητής του βόλεϊ Ξενοφών Γκρουμούσας, ο πρωταθλητής Ελλάδας στο δέκαθλο Κ20 και αργυρός βαλκανιονίκης στην ίδια ηλικιακή κατηγορία Γιώργος Πέππας, ο εκ των κορυφαίων αθλητών στίβου – πρωταθλητής στο μήκος Αλέξης Αργυρόπουλος και ο αθλητής ΑμεΑ των Special Olympics Παναγιώτης Αττίκος – Ζηρογίαννης.

