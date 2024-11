Χεζμπολάχ: Επιτίθεται σε Ισραηλινούς στρατιώτες που ανατινάζουν σπίτια 

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου μέσα από ανακοίνωση της ανέφερε ότι εξαπέλυσε επτά επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στο Χιάμ και την περιοχή γύρω από αυτήν την κοινότητα που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο ισραηλινός στρατός ανατινάζει σπίτια και άλλα κτίρια στο χωριό αυτό.

⚠️Air strike against the hizburats in Borj El Chmali , South governorate, short time ago.#Lebanon pic.twitter.com/qjz4bNDl54

— paralel_universe (@ignis_fatum) November 21, 2024