Χιλή: Τουλάχιστον 15 νεκροί από τις πυρκαγιές – Δεκάδες χιλιάδες έφυγα από τα σπίτια τους

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Χιλής Γκάμπριελ Μπόριτς κήρυξε τις πληγείσες περιοχές σε κατάσταση φυσικής καταστροφής.

18 Ιαν. 2026 20:28
Pelop News

Σε τουλάχιστον 15 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τις πυρκαγιές που μαίνονται σε δύο επαρχίες της νότιας Χιλής, οι οποίες έχουν αναγκάσει περισσότερους από 50.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Μπροστά στις σοβαρές πυρκαγιές που μαίνονται, αποφάσισα να κηρύξω την κατάσταση φυσικής καταστροφής για τις επαρχίες Νιούμπλε και Μπιόμπιο», ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Οι δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν χθες Σάββατο, εν μέσω καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο, με κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις αυξημένες θερμοκρασίες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τη δασική υπηρεσία της Χιλής CONAF, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με 24 ενεργά μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα, με τις μεγαλύτερες εστίες να βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νιούμπλε και Μπίομπιο, όπου και κηρύχθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

20:28
