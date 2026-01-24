Χιονοθύελλα-μαμούθ στις ΗΠΑ: Πολικές θερμοκρασίες, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες λόγω μιας σφοδρής χιονοθύελλας και ακραίου ψύχους που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με δεκάδες πολιτείες να δοκιμάζονται από πολικές θερμοκρασίες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται ήδη στο έλεος της κακοκαιρίας, ενώ ο αριθμός όσων επηρεάζονται από το κύμα ψύχους και τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκτιμάται ότι φτάνει τα 220 εκατομμύρια. Στη Νέα Υόρκη η θερμοκρασία αγγίζει τους -23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Βόρειες Πεδιάδες ο υδράργυρος υποχωρεί κάτω από τους -46 βαθμούς.

Συνολικά, περίπου 40 πολιτείες αντιμετωπίζουν ακραίες συνθήκες, με το χιόνι και τον πάγο να εκτείνονται από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία, σε μια ζώνη μήκους άνω των 2.000 μιλίων.

Scenes here in Dallas, Texas. Heavy snow coming down, strong gusts of winds up to 60mph. #SnowStorm pic.twitter.com/vLXbiHJlkI — Gerald (@GeraldBets) January 23, 2026

Ήδη έντονες χιονοπτώσεις πλήττουν περιοχές του βορειοδυτικού Τέξας και της Οκλαχόμα, όπου δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στο Σικάγο, το θερμόμετρο υποχώρησε στους -27 βαθμούς, επιδεινώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης.

Παράλληλα, περισσότερες από 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλας–Φορτ Γουόρθ να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα.

☃️The SNOW is really coming down across Tulsa, Oklahoma tonight! pic.twitter.com/usMqNTFxV3 — Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) January 24, 2026

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε δεκάδες πολιτείες

Οι κυβερνήτες τουλάχιστον 15 πολιτειών, μεταξύ των οποίων το Τέξας, η Τζόρτζια και οι Καρολίνες, έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν θέσει σε ετοιμότητα μονάδες της Εθνοφρουράς. Στη Νέα Υόρκη, η κυβερνήτης Κάθι Χότσουλ ανακοίνωσε τη διάθεση 1.600 εκχιονιστικών μηχανημάτων και τεράστιων ποσοτήτων αλατιού, προειδοποιώντας ότι η καταιγίδα θα επηρεάσει ολόκληρη την πολιτεία.

«Ιστορικό» φαινόμενο με σοβαρούς κινδύνους για υποδομές

Μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για «ιστορικό» φαινόμενο, επισημαίνοντας ότι τα επίπεδα πάγου ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και μεταφορών. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να παραμένουν στα σπίτια τους όπου είναι δυνατόν.

Άδεια ράφια και πανικός στα σούπερ μάρκετ

Την κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώνουν και οι εικόνες από σούπερ μάρκετ, όπου οι πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, με πολλά ράφια να αδειάζουν. Κάτοικοι προειδοποιούν ότι οι αποκλεισμοί μπορεί να διαρκέσουν ημέρες, καλώντας όσους μπορούν να προετοιμαστούν εγκαίρως.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



