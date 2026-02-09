Χίος: Επίδοξοι κλέφτες μπήκαν σε χωράφι, ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε στον αέρα, ένας τραυματίας

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό ενώ στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα και 9 φυσίγγια

Χίος: Επίδοξοι κλέφτες μπήκαν σε χωράφι, ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε στον αέρα, ένας τραυματίας
09 Φεβ. 2026 21:09
Pelop News

Στη Χίο είχαμε επεισόδιο με πυροβολισμούς, καθώςαγρότης άνοιξε πυρ κατά πέντε αλλοδαπών όταν αυτοί μπήκαν στο χωράφι του για να κλέψουν αγροτικά προϊόντα. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένας από τους αλλοδαπούς.

Κατάσκοπος σμήναρχος: Ισχυρίζεται ότι διέρρεε πληροφορίες σε πολυεθνική και όχι σε κρατικές αρχές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πέντε αλλοδαποί μπήκαν το περασμένο Σάββατο στο χωράφι του ατόμου, στην περιοχή του Χαλκειούς, για να αφαιρέσουν αγροτικά προϊόντα. Όταν έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, αυτός πήρε την καραμπίνα του και φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα, με τον έναν εξ αυτών να τραυματίζεται.

Όλοι συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος των αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής και σε βάρος του δράστη που πυροβόλησε σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σημειώνεται ότι η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό ενώ στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα και 9 φυσίγγια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:09 Χίος: Επίδοξοι κλέφτες μπήκαν σε χωράφι, ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε στον αέρα, ένας τραυματίας
21:00 Κατάσκοπος σμήναρχος: Ισχυρίζεται ότι διέρρεε πληροφορίες σε πολυεθνική και όχι σε κρατικές αρχές
20:51 Λάρισα: Συλλαλητήριο και πορεία με τρακτέρ αγροτών στο κέντρο της πόλης, ΒΙΝΤΕΟ
20:41 Σοκ στα Χανιά: Διεθνές κύκλωμα εκβιασμού, έτσι οργανώθηκε και εκτελέστηκε ο εμπρησμός
20:31 Κυριάκος Μητσοτάκης: Εθνική προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής γλώσσας
20:21 Επίθεση σε καθηγητή σε σχολείο από εξωσχολικό, κατέληξε στο νοσοκομείο!
20:11 Υπόθεση Παναγόπουλου: Διευρύνεται και σε συγγενείς του η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα
20:00 Oι «παράφρονες» της Δημοκρατίας
19:50 Μαρόκο: Το «πνίγουν» οι πλημμύρες, πάνω από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, ΒΙΝΤΕΟ
19:41 Τραγωδία, 44χρονη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει!
19:31 Καιρός: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, από το βράδυ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες
19:21 «Aπό τα μεγαλύτερα σουτ της καριέρας μου, σημαντικό αποτέλεσμα, δεν έχουμε χρόνο για πανηγύρια»
19:11 «Αν είχε όπλο πάνω του θα μου την είχε μπουμπουνίσει. Έκανε σαν δαιμονισμένος», αποκαλύψεις από τον κουρέα για τον 25χρονο που του επιτέθηκε με γκλοπ γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα
19:00 Απορρίμματα: Ο ρόλος του Καραΐσκου για την Αιγιάλεια και οι υποσχέσεις για λύση στην Τέμενη
18:49 Μεταμφιεσμένος πήγαινε στα ΑΤΜ ο κατάσκοπος σμήναρχος για να «σηκώσει» χρήματα
18:38 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Στην εντατική η 41χρονη σκιέρ Λίντσεϊ Βον που αγωνίστηκε με κομμένο χιαστό και τραυματίστηκε σοβαρά
18:37 W Rising Stars: Ο Προμηθέας ήττα από τον Παναθηναϊκό – Φωτογραφίες/βίντεο
18:29 Τέσσερα χρόνια φυλακή σε 37χρονο, που ξυλοκόπησε τη μητέρα του σε κομμωτήριο!
18:17 Πάτρα: Ένοχος ο οδηγός σε πρώτο βαθμό – Τέσσερα χρόνια με ανασταλτικό αποτέλεσμα για την τραγωδία της Αρέθα
18:10 «Γιατί κανείς δεν τα αμφισβήτησε νομικά έναν χρόνο μετά;», ο Πλακιάς για τα «χαμένα» βίντεο από την τραγωδία των Τεμπών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ