Κατάσκοπος σμήναρχος: Ισχυρίζεται ότι διέρρεε πληροφορίες σε πολυεθνική και όχι σε κρατικές αρχές

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται στην υπόθεση του σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Επίθεση σε καθηγητή σε σχολείο από εξωσχολικό, κατέληξε στο νοσοκομείο!

Πλέον ελέγχονται από μηδενική βάση όλες οι επαφές του σμήναρχου που ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας καθώς και οι διασυνδέσεις του εντός των Ενόπλων Δυνάμεων, σε βάθος χρόνου και σε διαφορετικές περιόδους της σταδιοδρομίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert.gr, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στη χρονική περίοδο κατά την οποία ο Σμήναρχος υπηρετούσε ως Διοικητής στη Μονάδα Επικοινωνιών στο Καβούρι, αλλά επεκτείνεται και στην προηγούμενη θητεία του ως Τμηματάρχης σε επιτελική θέση.

Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο επαφών του, να εντοπίσουν πιθανά πρόσωπα με τα οποία είχε συχνή επικοινωνία και να διαπιστώσουν εάν υπήρξε οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, διευκόλυνσης ή απλής πληροφόρησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο περιεχόμενο των πληροφοριών που φέρεται να διοχέτευε ο Σμήναρχος σε κινέζο «σύνδεσμο».

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο κύριος όγκος του υλικού δεν αφορούσε επιχειρησιακά σχέδια ή άμεσες διατάξεις μάχης, αλλά τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων, αρχιτεκτονικές επικοινωνιών και προγράμματα λογισμικού.

Πρόκειται για δεδομένα υψηλής τεχνολογικής αξίας, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την κατανόηση της λειτουργίας δυτικών συστημάτων. Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, αυτού του τύπου οι πληροφορίες είναι συχνά πιο πολύτιμες από ένα απλό έγγραφο επιχειρησιακής φύσης, καθώς επιτρέπουν την ανάλυση, προσαρμογή και ενδεχόμενη αναπαραγωγή τεχνολογιών.

Reverse engineering και κινεζική τακτική

Το ενδιαφέρον της κινεζικής πλευράς για τα συστήματα της Δύσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εντάσσεται ξεκάθαρα στη στρατηγική του reverse engineering.

Πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αντιγραφή ή τη λειτουργική προσέγγιση δυτικών τεχνολογιών, είτε αυτές αφορούν στρατιωτικά συστήματα είτε προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές.

Οι κινεζικές υπηρεσίες φέρονται να αναζητούν διαρκώς τεχνικά στοιχεία, πηγαίο κώδικα, παραμέτρους λειτουργίας και λογικές σχεδίασης, προκειμένου να μειώσουν το τεχνολογικό χάσμα και να επιταχύνουν την ανάπτυξη εγχώριων συστημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η υπόθεση του Σμήναρχου, η οποία αντιμετωπίζεται πλέον όχι ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως κρίκος σε μια ευρύτερη προσπάθεια συλλογής τεχνολογικών πληροφοριών.

Στο μικροσκόπιο το οικονομικό σκέλος

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση του οικονομικού σκέλους της υπόθεσης. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Σμήναρχου εξετάζονται εξονυχιστικά, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το crypto wallet που φέρεται να διέθετε. Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν συναλλαγές που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκοπική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται και το ενδεχόμενο μεταφοράς χρημάτων μέσω κινεζικών τραπεζών, σενάριο που θα μπορούσε να υποδηλώνει πιο σύνθετους μηχανισμούς χρηματοδότησης και απόκρυψης ροών χρήματος. Τα ευρήματα από την οικονομική ανάλυση θεωρούνται καθοριστικά για τη στοιχειοθέτηση του κινήτρου και της διάρκειας της δράσης.

Ισχυρισμός περί «πολυεθνικής» και όχι κρατικού συνδέσμου

Στο πλαίσιο των εξηγήσεων που φέρεται να έχει δώσει σε προανακριτικό στάδιο, ο Σμήναρχος ισχυρίζεται ότι θεωρούσε πως ο Κινέζος με τον οποίο είχε επαφές δεν λειτουργούσε ως κρατικός σύνδεσμος, αλλά ως εκπρόσωπος πολυεθνικής εταιρείας με αντικείμενο την τεχνολογία και τα συστήματα λογισμικού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πίστευε ότι οι πληροφορίες που παρείχε εντάσσονταν σε ένα περιβάλλον τεχνικής ανταλλαγής και αξιολόγησης, χωρίς να αντιλαμβάνεται – όπως υποστηρίζει – ότι πίσω από αυτή τη δραστηριότητα υπήρχε άμεση ή έμμεση σύνδεση με τις κινεζικές αρχές.

Ο ισχυρισμός αυτός εξετάζεται με ιδιαίτερη επιφύλαξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τα ψηφιακά και οικονομικά ευρήματα της έρευνας.

Ο ρόλος του Κινέζου συνδέσμου και οι κωδικοί του crypto wallet

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον ρόλο του ίδιου του Κινέζου συνδέσμου στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα ήταν εκείνος που φέρεται να παρέδωσε στον Σμήναρχο τους κωδικούς πρόσβασης στο crypto wallet, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές που βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς συνδέει άμεσα τη φυσική παρουσία του συνδέσμου στην Ελλάδα με τη δημιουργία και ενεργοποίηση του ψηφιακού καναλιού χρηματοδότησης. Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν το wallet χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για την αμοιβή του Σμηνάρχου ή εάν αποτελούσε μέρος ευρύτερου μηχανισμού διακίνησης χρημάτων.

Ενισχύεται η έρευνα με εξειδικευμένες υπηρεσίες

Στην υπόθεση συμμετέχει πλέον και η άκρως εξειδικευμένη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία συνδράμει με τεχνική ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, ιχνηλάτηση ηλεκτρονικών συναλλαγών και αποκρυπτογράφηση στοιχείων.

Η εμπλοκή της συγκεκριμένης υπηρεσίας ανεβάζει τον πήχη της έρευνας, καθώς πρόκειται για υποθέσεις που συνδυάζουν στρατιωτική ασφάλεια, κυβερνοχώρο και διεθνή δίκτυα.

Το ζητούμενο για τις αρχές είναι ένα πλήρως τεκμηριωμένο κατηγορητήριο, που θα αποτυπώνει όχι μόνο τι διέρρευσε ο Σμήναρχος, αλλά και το πώς, το γιατί και με ποιους διαύλους.

