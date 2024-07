Χλιδή και λαμπεροί σταρ στον γάμο του γιου του μεγιστάνα Αμπάνι – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μετά από επτά μήνες προετοιμασιών για την εντυπωσιακή γαμήλια τελετή και τους λοιπούς εορτασμούς που θα κρατήσουν συνολικά τρεις ημέρες, ο Ανάντ Αμπάνι γιος του πλουσιότερου άνδρα της Ινδίας Μουκές Αμπάνι παντρεύτηκε τελικά την Παρασκευή την αγαπημένη του Ραντίκα Μέρτσαντ, κληρονόμο μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας.

Ο «γάμος της χρονιάς» όπως τον ονομάζουν πολλά διεθνή ΜΜΕ φέρεται να κόστισε το ιλιγγιώδες ποσό των 300 εκατ. ευρώ – το οποίο ωστόσο δεν περιλαμβάνει τη φιλοξενία των πολυάριθμων σελέμπριτι που έδωσαν το παρών στην τελετή και τα δώρα που θα τους προσφέρει το ζευγάρι.

H εντυπωσιακή είσοδος της νύφης στον γάμο:



Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε εχθές στο συνεδριακό κέντρο «Jio World Convention Centre» στη Βομβάη που έχει χωρητικότητα 16.000 άτομα και ανήκει στον όμιλο Αμπάνι. Σύμφωνα με την Daily Mail η αστυνομία έκλεισε τους δρόμους γύρω από το κτίριο για την ασφαλή άφιξη των λαμπερών καλεσμένων, που άρχισαν ήδη να καταφθάνουν από νωρίς το απόγευμα.

Οι τελευταίες εικόνες από τον γάμο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τη νύφη ντυμένη με ένα βαρύ κρεμ και κόκκινο παραδοσιακό νυφικό, συνδυασμένο με χρυσά κοσμήματα και μια μαντήλα με χάντρες, να κρατά το χέρι του του νέου της συζύγου, Ανάντ, ενώ εκείνος την κοιτά στα μάτια χαμογελαστός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη radhikamerchantfp (@radhikamerchant_)

Boris Johnson and AP Dhillon linked up at the wedding of India’s richest family last night pic.twitter.com/5KBdiHlogj — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) July 12, 2024

#AnantAmbani–#RadhikaMerchant wedding | Xu Feihong Chinese Ambassador to India tweets, “Great wedding! First time to attend in India! Best wishes to the new couple and double happiness!” pic.twitter.com/1Rgmdra05D — The Times Of India (@timesofindia) July 13, 2024



Η λίστα των καλεσμένων του γάμου περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα από τον χώρο των επιχειρήσεων αλλά και διασημότητες του κινηματογράφου και τους μουσικής που ταξίδεψαν αεροπορικά στο Μουμπάι για να ευχηθούν από κοντά στο ευτυχισμένο ζευγάρι. Το παρών στην τελετή έδωσαν εχθές η Κιμ και η Κλόε Καρντάσιαν, ο Τζον Σίνα, η Πριγιάνκα Τσόπρα και ο σύζυγός της Τζο Τζόνας, αλλά και οι πρώην πρωθυπουργοί της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και Μπόρις Τζόνσον.

Φυσικά στην τελετή παρευρέθηκαν και σταρ του Μπόλιγουντ, όπως ο Σαρούκ Χαν, ο Χριτίν Ροσάν και η Ανάγια Πάνταϊ.

Ο πατέρας του γαμπρού, Μουκές Αμπάνι, 66 ετών, είναι ο ένατος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία 116 δισεκ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Είναι επίσης ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία.

Η Reliance Industries είναι ένας τεράστιος όμιλος επιχειρήσεων, με ετήσια έσοδα άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν ενέργεια, πετροχημικά, φυσικό αέριο, λιανικό εμπόριο, ψυχαγωγία, τηλεπικοινωνίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Ο γιος του Αμπάνι, Ανάντ, επιβλέπει την επέκταση του ομίλου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πράσινη ενέργεια. Διευθύνει επίσης ένα κέντρο διάσωσης ζώων έκτασης 3.000 στρεμμάτων στο Τζαμναγκάρ της πολιτείας Γκουτζαράτ, τη γενέτειρα της οικογένειας. Σύμφωνα με το Associated Press, η οικογένεια Αμπάνι διαθέτει, μεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων, ένα οικογενειακό συγκρότημα 27 ορόφων στη Βομβάη αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το κτίριο περιλαμβάνει τρία ελικοδρόμια, ένα γκαράζ 160 αυτοκινήτων και έναν ιδιωτικό κινηματογράφο.

Φωτογραφίες της οικογένειας Αμπάνι από τον γάμο:

