Χόλιγουντ: Απεβίωσε ο ηθοποιός του «Grey’s Anatomy» Ερικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Έρικ Ντέιν, πέθανε σε ηλικία 53 ετών, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου ανακοίνωσε τη διάγνωση αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης (ALS). Ο πρώην σταρ του Grey’s Anatomy απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, και τις κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια.

«Με βαριά καρδιά, σας ενημερώνουμε ότι ο Έρικ Νέιν έφυγε το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από μια γενναία μάχη με την ALS», αναφέρει η ανακοίνωση. «Πέρασε τις τελευταίες του μέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, τη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του».

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ έγινε παθιασμένος υπέρμαχος της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους αντιμετωπίζουν την ίδια μάχη. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε με αγάπη πάντα», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την έκρηξη αγάπης και στήριξης που δέχτηκε. Η οικογένεια ζήτησε ιδιωτικότητα καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Έρικ κατάγεται από το Σαν Φρανσίσκο και είναι γεννημένος στις 9 Νοεμβρίου 1972. Μεγάλωσε μαζί με τον ετεροθαλή αδερφό του, μετά το θάνατο του πατέρα του από πυροβολισμό. Στο λύκειο εστίαζε σε καριέρα στο πόλο, αλλά άλλαξε πορεία προς την υποκριτική αφού εξασφάλισε ρόλο στη σειρά All My Children.

Μετά την αποφοίτησή του μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να ξεκινήσει την καριέρα του και συμμετείχε σε σειρές όπως Saved by the Bell: The New Class, Charmed, Married… with Children και Roseanne.

Κέρδισε επαναλαμβανόμενους ρόλους στο Charmed και στο The Practice, αλλά η εμφάνισή του στο Grey’s Anatomy το 2006 τον εκτόξευσε στα ύψη. Στη δημοφιλή σειρά, ο Έρικ υποδύθηκε τον Δρ. Μαρκ Σλόαν, γνωστό ως «ΜακΣτίμι», τον πρώην καλύτερο φίλο του Ντέρικ Σέφερντ (Ρόλος: Πάτρικ Ντέμπσι).

Αρχικά προοριζόταν να εμφανιστεί σε ένα μόνο επεισόδιο, αλλά έγινε αγαπητός στους θαυμαστές και συνέχισε να συμμετέχοντας σε 140 επεισόδια. Αποχώρησε από τη σειρά το 2012 και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στις παραγωγές Euphoria, Burlesque, Valentine’s Day, McLeod & Me και The Last Ship.

Ο Έρικ παντρεύτηκε το μοντέλο Ρεμπέκα Γκέιχαρτ το 2004 και μαζί απέκτησαν την Μπίλι το 2010 και την Τζόρτζια το 2011. Η Ρεμπέκα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2018, αλλά ανακάλεσε τη διαδικασία τον Μάρτιο του 2025, έναν μήνα πριν εκείνος ανακοινώσει τη διάγνωση ALS.

Ο ηθοποιός μίλησε για το πώς η διάγνωση επηρέασε την οικογένειά του σε συνέντευξη με τη Νταϊάν Σόγιερ για το Good Morning America τον Ιούνιο του 2025:

«Είμαι θυμωμένος γιατί ο πατέρας μου με εγκατέλειψε όταν ήμουν μικρός, και τώρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να με αφήσει και εμένα η μοίρα από τα κορίτσια μου όταν είναι ακόμα πολύ μικρά. Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που θέλω είναι να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου και να δουλεύω λίγο αν μπορώ», είπε.

Η ALS, γνωστή και ως νόσος του Λου Γκέριγκ, είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική ασθένεια που καταστρέφει τους κινητικούς νευρώνες στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Με την πάροδο του χρόνου, οι ασθενείς χάνουν την ικανότητα να τρώνε, να αναπνέουν, να μιλούν και να περπατούν μόνοι τους. Συνήθως ζουν 3–5 χρόνια μετά τη διάγνωση και δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για την ασθένεια.

