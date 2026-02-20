Χόλιγουντ: Απεβίωσε ο ηθοποιός του «Grey’s Anatomy» Ερικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών

Ο Έρικ Νέιν έφυγε την Πέμπτη 19/02/2026, μετά από μια γενναία μάχη με την ALS.

Χόλιγουντ: Απεβίωσε ο ηθοποιός του «Grey’s Anatomy» Ερικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών
20 Φεβ. 2026 7:24
Pelop News

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Έρικ Ντέιν, πέθανε σε ηλικία 53 ετών, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου ανακοίνωσε τη διάγνωση αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης (ALS). Ο πρώην σταρ του Grey’s Anatomy απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, και τις κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια.

«Με βαριά καρδιά, σας ενημερώνουμε ότι ο Έρικ Νέιν έφυγε το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από μια γενναία μάχη με την ALS», αναφέρει η ανακοίνωση. «Πέρασε τις τελευταίες του μέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, τη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του».

Χόλιγουντ: Απεβίωσε ο ηθοποιός του «Grey’s Anatomy» Ερικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ έγινε παθιασμένος υπέρμαχος της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους αντιμετωπίζουν την ίδια μάχη. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε με αγάπη πάντα», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την έκρηξη αγάπης και στήριξης που δέχτηκε. Η οικογένεια ζήτησε ιδιωτικότητα καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Έρικ κατάγεται από το Σαν Φρανσίσκο και είναι γεννημένος στις 9 Νοεμβρίου 1972. Μεγάλωσε μαζί με τον ετεροθαλή αδερφό του, μετά το θάνατο του πατέρα του από πυροβολισμό. Στο λύκειο εστίαζε σε καριέρα στο πόλο, αλλά άλλαξε πορεία προς την υποκριτική αφού εξασφάλισε ρόλο στη σειρά All My Children.

Μετά την αποφοίτησή του μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να ξεκινήσει την καριέρα του και συμμετείχε σε σειρές όπως Saved by the Bell: The New Class, Charmed, Married… with Children και Roseanne.

Κέρδισε επαναλαμβανόμενους ρόλους στο Charmed και στο The Practice, αλλά η εμφάνισή του στο Grey’s Anatomy το 2006 τον εκτόξευσε στα ύψη. Στη δημοφιλή σειρά, ο Έρικ υποδύθηκε τον Δρ. Μαρκ Σλόαν, γνωστό ως «ΜακΣτίμι», τον πρώην καλύτερο φίλο του Ντέρικ Σέφερντ (Ρόλος: Πάτρικ Ντέμπσι).

Χόλιγουντ: Απεβίωσε ο ηθοποιός του «Grey’s Anatomy» Ερικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών

Αρχικά προοριζόταν να εμφανιστεί σε ένα μόνο επεισόδιο, αλλά έγινε αγαπητός στους θαυμαστές και συνέχισε να συμμετέχοντας σε 140 επεισόδια. Αποχώρησε από τη σειρά το 2012 και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στις παραγωγές Euphoria, Burlesque, Valentine’s Day, McLeod & Me και The Last Ship.

Ο Έρικ παντρεύτηκε το μοντέλο Ρεμπέκα Γκέιχαρτ το 2004 και μαζί απέκτησαν την Μπίλι το 2010 και την Τζόρτζια το 2011. Η Ρεμπέκα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2018, αλλά ανακάλεσε τη διαδικασία τον Μάρτιο του 2025, έναν μήνα πριν εκείνος ανακοινώσει τη διάγνωση ALS.

Ο ηθοποιός μίλησε για το πώς η διάγνωση επηρέασε την οικογένειά του σε συνέντευξη με τη Νταϊάν Σόγιερ για το Good Morning America τον Ιούνιο του 2025:

«Είμαι θυμωμένος γιατί ο πατέρας μου με εγκατέλειψε όταν ήμουν μικρός, και τώρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να με αφήσει και εμένα η μοίρα από τα κορίτσια μου όταν είναι ακόμα πολύ μικρά. Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που θέλω είναι να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου και να δουλεύω λίγο αν μπορώ», είπε.

Η ALS, γνωστή και ως νόσος του Λου Γκέριγκ, είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική ασθένεια που καταστρέφει τους κινητικούς νευρώνες στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Με την πάροδο του χρόνου, οι ασθενείς χάνουν την ικανότητα να τρώνε, να αναπνέουν, να μιλούν και να περπατούν μόνοι τους. Συνήθως ζουν 3–5 χρόνια μετά τη διάγνωση και δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για την ασθένεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:23 Διπλή συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη
11:16 Καταγγελία για βιασμό 19χρονης στη Θεσσαλονίκη – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 24χρονου
11:14 Η πρώτη αντίδραση του Βασιλιά Καρόλου για τον Αντριου
11:13 Καρναβαλοπαντρέματα στο Νότιο Διαμέρισμα: Η γιορτή του Πατρινού Καρναβαλιού βγήκε στις γειτονιές ΦΩΤΟ
11:13 Στο «κόκκινο» τα ΚΤΕΛ Κηφισού: Αναχωρήσεις κάθε 5-10 λεπτά για το Πατρινό Καρναβάλι
11:07 Ο χαιρετισμός του Μπραντ Πιτ στις κάμερες της Ύδρας
11:00 Πάτρα: Κύκλωμα πλούτιζε με παράνομο στοίχημα, πώς δρούσαν ΦΩΤΟ
10:58 Ο Μυστικός Πράκτορας: Μνήμη, ο αμείλικτος διώκτης
10:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτάζουμε κι επιστρέφουμε με ασφάλεια, χωρίς αλκοόλ στο τιμόνι ΒΙΝΤΕΟ
10:53 Σπουδαίες ομάδες έρχονται στην Πάτρα για το τουρνουά «Σπ. Αβράμης»
10:53 Πάτρα: Με τι καιρό θα παρελάσουμε το Σαββατοκύριακο, οι προβλέψεις για την Καθαρά Δευτέρα
10:47 Κορέα: Ύμνοι του Κιμ Γιονγκ για τις «επιτυχίες» της χώρας του
10:45 Πάτρα: Πιάστηκε με τσιγαριλίκια κάνναβης
10:41 Θρίλερ στις Σέρρες: Πάνω από 30 τραύματα στη σορό του 17χρονου Άγγελου
10:40 Αγρίνιο: Εξιχνιάστηκαν 15 κλοπές, ανήλικοι οι δράστες
10:30 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Task Force σε πλήρη δράση
10:26 Σοκ από έρευνα του ΟΠΑ: Οι Έλληνες κόβουν ακόμα και το κρέας και το γάλα – Τι δείχνουν τα νούμερα
10:25 Σουηδία: Δείτε πως μπορεί να κερδίσετε ένα νησί
10:21 Τα 10 μπαχαρικά με αντιφλεγμονώδη δράση
10:18 Οι πιθανότητες πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ