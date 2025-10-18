Χωρίς δίπλωμα και με επικίνδυνη νταλίκα: «Τσουχτερό» πρόστιμο 2.365 ευρώ σε 57χρονο στην Αττική Οδό

Στη σύλληψη ενός 57χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής Οδού, όταν εντόπισαν τον άνδρα να οδηγεί ανατρεπόμενο επικαθήμενο φορτηγό φορτωμένο με αδρανή υλικά, παρά το γεγονός ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στις 13 Οκτωβρίου 2025 για χρονικό διάστημα 30 ημερών, έπειτα από παράβαση για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, που είχε καταγραφεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.

Κατά τον νέο έλεγχο, οι αρχές διαπίστωσαν σοβαρές τεχνικές ελλείψεις, καθώς έξι από τα δώδεκα ελαστικά του φορτηγού ήταν φθαρμένα, καθιστώντας το όχημα επικίνδυνο για την κυκλοφορία.

Για την υποτροπή του, στον 57χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.365 ευρώ, ενώ η άδεια οδήγησης αφαιρέθηκε εκ νέου για διάστημα 395 ημερών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

