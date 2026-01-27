Χωρίς φιλάθλους το Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος!
Η ΔΕΑΒ έκανε δεκτή την εισήγηση της Αστυνομίας που δεν αποτελεί πλήγμα μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά συνολικά για τον αθλητισμό
Οριστικά κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28/1 το παιχνίδι της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών ανάμεσα στον Αρη Πατρών και τον Παναιγιάλειο!
Η ΔΕΑΒ έκανε δεκτή την εισήγηση της Αστυνομίας και με σημερινό της (26/1) έγγραφο ενημέρωσε την ΕΠΣ Αχαΐας πως δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
Επίσης, χωρίς την παρουσία οργανωμένων φιλάθλων θα διεξαχθεί το παιχνίδι Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή!
Και όλα αυτά συμβαίνουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο…
