Χωρίς φιλάθλους το Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος!

Οριστικά κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28/1 το παιχνίδι της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών ανάμεσα στον Αρη Πατρών και τον Παναιγιάλειο!

Η ΔΕΑΒ έκανε δεκτή την εισήγηση της Αστυνομίας και με σημερινό της (26/1) έγγραφο ενημέρωσε την ΕΠΣ Αχαΐας πως δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.

Επίσης, χωρίς την παρουσία οργανωμένων φιλάθλων θα διεξαχθεί το παιχνίδι Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή!

Και όλα αυτά συμβαίνουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο…

