Χωρίς «καπέλα» και ιδεολογικά βαρίδια: το πολιτικό στίγμα του κόμματος Καρυστιανού

Το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο του κόμματος που βρίσκεται υπό διαμόρφωση από τη Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε το πρωί της Παρασκευής (16/1/2026) η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε, ο νέος πολιτικός φορέας δεν εντάσσεται στους παραδοσιακούς ιδεολογικούς άξονες της Αριστεράς ή της Δεξιάς, σημειώνοντας ότι «δεν φέρει καπέλα ως βαρίδια», διευκρινίζοντας πως η αναφορά στα «βαρίδια» αφορά τους περιορισμούς και τις αγκυλώσεις που, όπως είπε, συνοδεύουν το υπάρχον πολιτικό σύστημα.

Σύμφωνα με τη Μαρία Γρατσία, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος θέσεων, το οποίο καλύπτει κρίσιμους τομείς πολιτικής όπως η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η δικαιοσύνη, η υγεία και η παιδεία. Κεντρικός άξονας του εγχειρήματος, όπως υπογράμμισε, είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινού καλού, με σαφή στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική.

Η ίδια τόνισε ότι το κόμμα απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας, επισημαίνοντας πως «δεν πρέπει να υποτιμάται η νοημοσύνη των πολιτών», ενώ έκανε γνωστό ότι το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου μήνα. Όπως ανέφερε, οι ομάδες εργασίας έχουν ήδη συγκροτηθεί εδώ και καιρό και τα πρόσωπα που συμμετέχουν «υπάρχουν και εργάζονται».

Αναφερόμενη στη στελέχωση του νέου φορέα, η Μαρία Γρατσία ξεκαθάρισε ότι πρόσωπα με ενεργή προηγούμενη συμμετοχή στην πολιτική ζωή δεν πρόκειται να έχουν θέση στο κόμμα, επαναλαμβάνοντας τη δημόσια θέση της Μαρίας Καρυστιανού. Όπως είπε, βασική επιδίωξη είναι να συμπορευτούν άνθρωποι που δεν έχουν ταυτιστεί με το παλαιό πολιτικό σύστημα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της συμμετοχής των συγγενών των θυμάτων, τους οποίους χαρακτήρισε κεντρικό πυρήνα της προσπάθειας.

Τέλος, ερωτηθείσα για τη δική της υποψηφιότητα στο παρελθόν με το κόμμα Νίκη, η Μαρία Γρατσία επιχείρησε να αποσυνδέσει εκείνη την επιλογή από τη σημερινή πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο είχε προκύψει μόλις λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές και δεν σχετίζεται με το εγχείρημα που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη.





