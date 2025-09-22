Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική: Έως πότε

Η Αττική θα μείνει σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, χωρίς ταξί, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει προκηρύξει 18ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα έως τις 18:00.

Η κινητοποίηση στοχεύει στη συμμετοχή των επαγγελματιών στην έκτακτη γενική συνέλευση του Συνδικάτου, που θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ. στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Οι ταξιτζήδες διαμαρτύρονται για:

Υποβάθμιση του ρόλου τους.

Ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο.

Απειλή για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους και την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, δήλωσε:

«Δεν θα κάνουμε πίσω. Πάνε να μας τελειώσουν, να τελειώσουν με το ελεύθερο επάγγελμα του ταξιτζή και να δώσουν τη δουλειά μας στους ιδιώτες».

Το Συνδικάτο προειδοποιεί ότι η υποβάθμιση του ρόλου τους και η επέκταση των πολυεθνικών στον τομέα των μεταφορών είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

