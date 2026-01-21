Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η 48ωρη απεργία των αυτοκινητιστών ταξί σε Αττική και Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της νέας κινητοποίησης που ξεκίνησε από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης 20 Ιανουαρίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026.

Στην Αττική, η απεργία πραγματοποιείται με απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης απεργίας της προηγούμενης εβδομάδας. Οι ταξιτζήδες παραμένουν εκτός δρόμου και σήμερα Τετάρτη, διαμαρτυρόμενοι για ζητήματα που αφορούν την προστασία του επαγγέλματος, τις συνθήκες εργασίας και τον ανταγωνισμό από πλατφόρμες μεταφορών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



