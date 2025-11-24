Χρηστίδης για Τσίπρα: Θα υπερασπιστούμε την αλήθεια όσων ζήσαμε

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Χρηστίδης για Τσίπρα: Θα υπερασπιστούμε την αλήθεια όσων ζήσαμε
24 Νοέ. 2025 10:42
Pelop News

«Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την πραγματικότητα γύρω από αυτά τα οποία έζησε η χώρα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής,

Ο κ. Χρηστίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο Ert News, σχολίασε ότι είναι δικαίωμα του κάθε πολιτικού προσώπου να γράφει όσα ο ίδιος εκτιμά γύρω από τη δική του πορεία, συμπληρώνοντας ότι κρίνεται από αυτό.

«Yπάρχει μία αλήθεια, μία πραγματικότητα και αυτή την αλήθεια και την πραγματικότητα, οφείλουμε όλοι μας, ειδικά όσοι από εμάς βιώσαμε εκείνη την περίοδο, να την υπερασπιστούμε. Το λέω αυτό και για τις αναφορές στη Φώφη Γεννηματά αλλά και για τις σχέσεις που είχε εκείνη η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ως προτεραιότητα τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες λόγω της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, «με προτάσεις που δεν σχετίζονται μόνο με το παρελθόν. Αν μπω σε αυτή την κουβέντα, μπορεί να κάτσω να συζητήσω για τους servicers και τα funds, για τις συζητήσεις οι οποίες έγιναν για το νόμο Κατρούγκαλου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από τους πολίτες και νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να τα πετάξει από πάνω του, βγάζοντας μια φανέλα και φορώντας μία άλλη φανέλα».

Τόνισε, δε, ότι όσο η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το παρελθόν, η κυβέρνηση εφαρμόζει μια σειρά μέτρων που επηρεάζουν την πορεία της χώρας, φέρνοντας ως παράδειγμα, δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου:

«Η Καθημερινή και ΤΑ ΝΕΑ ανέδειξαν το τεράστιο ζήτημα του ξεπουλήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Πρέπει να αντιληφθούμε ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ, το λένε δύο εφημερίδες με σοβαρό ρεπορτάζ για τον τρόπο με τον οποίο τα ασημικά της χώρας ξεπουλιούνται», είπε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε, ακόμη, ότι το μήνυμα που παίρνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ από τους πολίτες είναι η ανάγκη πολιτικής αλλαγής.

«Εμείς θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε στην πολιτική αλλαγή και υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο γι’ αυτό. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα οργανωμένο πρόγραμμα για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να βγει από την κρίση. Είμαστε εδώ μέσα και έξω από τη Βουλή και αναδεικνύουμε τα τεράστια θέματα που υπάρχουν», σημείωσε.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην ανάγκη να δοθούν γρήγορα οι απαραίτητες ενισχύσεις στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι «με κλήσεις από εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες τους ζητάνε να πληρώσουν κόστη ρεύματος και άλλα ακόμα για αυτά τα χρήματα, τα οποία δεν έχουν πάρει και δεν μπορούν να το κάνουν. Μου έρχεται συνεχώς ως θέμα τους τελευταίους μήνες. Πρέπει να κάνουμε ό, τι γίνεται για να μην καταστραφούν άνθρωποι».

