Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά 2025: Οι προορισμοί που «πρωταγωνιστούν» στις φετινές αποδράσεις

Με τις πόλεις να φορούν τα γιορτινά τους, η αναζήτηση για τον ιδανικό προορισμό των εορτών κορυφώνεται. Για το 2025, οι ταξιδιωτικές τάσεις δείχνουν μια σαφή επιστροφή στους κλασικούς «παραμυθένιους» προορισμούς της Ευρώπης, χωρίς όμως να λείπει η ψήφος εμπιστοσύνης στους εγχώριους χειμερινούς θησαυρούς που προσφέρουν αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Η «μαγεία» της Κεντρικής Ευρώπης

Η Βιέννη παραμένει η αδιαμφισβήτητη «πρωτεύουσα των Χριστουγέννων». Με τις αγορές της Rathausplatz να προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες, η αυστριακή πρωτεύουσα προσφέρει μια elegant εμπειρία με άρωμα Glühwein και ήχους κλασικής μουσικής. Στην ίδια τροχιά κινείται και η Πράγα, η οποία με το μεσαιωνικό της σκηνικό καλυμμένο από χιόνι, μοιάζει βγαλμένη από εικονογράφηση βιβλίου.

Φέτος, ωστόσο, παρατηρείται μια έντονη στροφή προς το Στρασβούργο, την αυτοαποκαλούμενη «Πόλη των Χριστουγέννων» στη Γαλλία, αλλά και το Ζάγκρεμπ, που έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ατμοσφαιρικούς και οικονομικά προσιτούς προορισμούς της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.

Από τον «Μύλο των Ξωτικών» στην αρχοντιά της Πίνδου

Εντός συνόρων, τα Τρίκαλα κρατούν τα σκήπτρα του οικογενειακού τουρισμού. Ο «Μύλος των Ξωτικών» παραμένει ο νούμερο ένα πόλος έλξης, μετατρέποντας την πόλη σε ένα τεράστιο θεματικό πάρκο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το εξωτερικό.

Για όσους αναζητούν την παραδοσιακή θαλπωρή, το Μέτσοβο και τα Ζαγοροχώρια προσφέρουν το απόλυτο σκηνικό με πέτρινα καταλύματα και αναμμένα τζάκια, ενώ η Καστοριά με τη μαγεία της λίμνης και τα «Ραγκουτσάρια» (το τοπικό καρναβάλι που ξεκινά αμέσως μετά τα Φώτα) αποτελεί μια από τις πιο ιδιαίτερες προτάσεις για το τέλος των εορτών.

Η Αθήνα, από την άλλη, έχει εξελιχθεί σε έναν αυτόνομο εορταστικό προορισμό. Με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να προσφέρει παγοδρόμιο και φαντασμαγορικά shows, η πρωτεύουσα συγκεντρώνει όσους θέλουν να συνδυάσουν το shopping με την έντονη νυχτερινή ζωή των ημερών.

Πρωτοχρονιά στις Μητροπόλεις

Όσον αφορά την αλλαγή του χρόνου, οι προτιμήσεις των ταξιδιωτών στρέφονται σε πόλεις με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και street parties. Το Λονδίνο και το Βερολίνο παραμένουν ψηλά στη λίστα, ενώ η Μαδρίτη κερδίζει έδαφος χάρη στο μοναδικό έθιμο των «12 σταφυλιών» στην Puerta del Sol, που υπόσχεται καλή τύχη για τη νέα χρονιά.

