Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά 2025: Οι προορισμοί που «πρωταγωνιστούν» στις φετινές αποδράσεις

Όποια κι αν είναι η επιλογή, το σίγουρο είναι πως το 2025 μας καλεί να αφήσουμε πίσω την καθημερινότητα και να αφεθούμε στη λάμψη των ημερών.

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά 2025: Οι προορισμοί που «πρωταγωνιστούν» στις φετινές αποδράσεις
18 Δεκ. 2025 11:10
Pelop News

Με τις πόλεις να φορούν τα γιορτινά τους, η αναζήτηση για τον ιδανικό προορισμό των εορτών κορυφώνεται. Για το 2025, οι ταξιδιωτικές τάσεις δείχνουν μια σαφή επιστροφή στους κλασικούς «παραμυθένιους» προορισμούς της Ευρώπης, χωρίς όμως να λείπει η ψήφος εμπιστοσύνης στους εγχώριους χειμερινούς θησαυρούς που προσφέρουν αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Η «μαγεία» της Κεντρικής Ευρώπης

Η Βιέννη παραμένει η αδιαμφισβήτητη «πρωτεύουσα των Χριστουγέννων». Με τις αγορές της Rathausplatz να προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες, η αυστριακή πρωτεύουσα προσφέρει μια elegant εμπειρία με άρωμα Glühwein και ήχους κλασικής μουσικής. Στην ίδια τροχιά κινείται και η Πράγα, η οποία με το μεσαιωνικό της σκηνικό καλυμμένο από χιόνι, μοιάζει βγαλμένη από εικονογράφηση βιβλίου.

Φέτος, ωστόσο, παρατηρείται μια έντονη στροφή προς το Στρασβούργο, την αυτοαποκαλούμενη «Πόλη των Χριστουγέννων» στη Γαλλία, αλλά και το Ζάγκρεμπ, που έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ατμοσφαιρικούς και οικονομικά προσιτούς προορισμούς της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.

Από τον «Μύλο των Ξωτικών» στην αρχοντιά της Πίνδου

Εντός συνόρων, τα Τρίκαλα κρατούν τα σκήπτρα του οικογενειακού τουρισμού. Ο «Μύλος των Ξωτικών» παραμένει ο νούμερο ένα πόλος έλξης, μετατρέποντας την πόλη σε ένα τεράστιο θεματικό πάρκο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το εξωτερικό.

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά 2025: Οι προορισμοί που «πρωταγωνιστούν» στις φετινές αποδράσεις

Για όσους αναζητούν την παραδοσιακή θαλπωρή, το Μέτσοβο και τα Ζαγοροχώρια προσφέρουν το απόλυτο σκηνικό με πέτρινα καταλύματα και αναμμένα τζάκια, ενώ η Καστοριά με τη μαγεία της λίμνης και τα «Ραγκουτσάρια» (το τοπικό καρναβάλι που ξεκινά αμέσως μετά τα Φώτα) αποτελεί μια από τις πιο ιδιαίτερες προτάσεις για το τέλος των εορτών.

Η Αθήνα, από την άλλη, έχει εξελιχθεί σε έναν αυτόνομο εορταστικό προορισμό. Με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να προσφέρει παγοδρόμιο και φαντασμαγορικά shows, η πρωτεύουσα συγκεντρώνει όσους θέλουν να συνδυάσουν το shopping με την έντονη νυχτερινή ζωή των ημερών.

Πρωτοχρονιά στις Μητροπόλεις

Όσον αφορά την αλλαγή του χρόνου, οι προτιμήσεις των ταξιδιωτών στρέφονται σε πόλεις με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και street parties. Το Λονδίνο και το Βερολίνο παραμένουν ψηλά στη λίστα, ενώ η Μαδρίτη κερδίζει έδαφος χάρη στο μοναδικό έθιμο των «12 σταφυλιών» στην Puerta del Sol, που υπόσχεται καλή τύχη για τη νέα χρονιά.

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά 2025: Οι προορισμοί που «πρωταγωνιστούν» στις φετινές αποδράσεις

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:46 Αλεξανδρούπολη: Προθεσμία έως την Τρίτη ζήτησε η μητέρα του 3χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο
14:45 Πάτρα: Με κοκαΐνη και κάνναβη συνελήφθησαν δύο άνδρες
14:40 Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας γυναικών από τη Λατινική Αμερική – 15 συλλήψεις
14:36 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: «Προσβολή της Βουλής και καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ»
14:33 Μπήκαν αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς – 26 εκατ. σε όλη τη χώρα, σχεδόν 1 εκατ. στην Αχαΐα
14:30 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Προφυλακίστηκε 54χρονος λογιστής μετά από νέα στοιχεία
14:30 Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που κουβαλούσαν μαχαίρια
14:22 Όλη η μήνυση του τραγουδιστή κατά του Γιώργου Μαζωνάκη: «Με ρωτούσε αν θέλω καριέρα κάνοντας χυδαίες χειρονομίες»
14:10 Η φρεγάτα «Κίμων» υψώνει την ελληνική σημαία στη Λοριάν – Η αρχή της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό
14:09 Πάτρα: Έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Τους εντόπισε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ
14:07 Στην Πάτρα ο Γιάννης Οικονομίδης – Αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ
14:00 Ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε και στην Πάτρα ότι είναι σε φάση προεργασίας: Έχει δρόμο ακόμα για την Ιθάκη
13:52 Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης έδωσε το «πράσινο φως» για το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ
13:46 ΕΚΑΜΕ Αιγίου: «Η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να είναι επιλογή αλλά υποχρέωση.»
13:45 Σκέρτσος κατά Κωνσταντοπούλου: «Χυδαία στοχοποίηση της συζύγου μου – Ανακυκλώνει συνειδητά συκοφαντίες»
13:41 Μαρινάκης για την επίθεση Παππά σε δημοσιογράφο: «Να δώσει απαντήσεις και ο Αλέξης Τσίπρας»
13:37 Άργος: Σκύλος βρέθηκε παγιδευμένος σε ανοιχτό τάφο – Καταγγελίες για ανθρώπινη παρέμβαση ΦΩΤΟ
13:25 Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου: «Προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού»
13:21 Συγχαρητήρια της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στον Πέλοπα Πάτρας για την πρωτιά στο Πανελλήνιο Άρσης Βαρών
13:15 ΕΕ σε κρίσιμη δοκιμασία συνοχής: Στο τραπέζι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ