Χριστούγεννα στα μπλόκα
Οι φετινές κινητοποιήσεις των αγροτών διαφέρουν ουσιαστικά από κάθε προηγούμενη προσπάθεια πίεσης.
Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, οι παραγωγοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να μείνουν στα μπλόκα για όσο χρειαστεί, καθώς η οικονομική τους επιβίωση απειλείται άμεσα.
Οι συζητήσεις με ανθρώπους της γης αποκαλύπτουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί και πλέον απαιτούν απτές, ουσιαστικές παρεμβάσεις από την κυβέρνηση και όχι νέες υποσχέσεις.
Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η αποφασιστικότητά τους θα αντέξει περισσότερο από τις κινητοποιήσεις του παρελθόντος.
Ωστόσο, όλα δείχνουν πως φέτος είναι έτοιμοι να μείνουν στους δρόμους ακόμη και τα Χριστούγεννα.
