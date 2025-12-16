Χριστουγεννιάτικη γιορτή με χαμόγελα και συμμετοχή από την «ΠΡΟΤΑΣΗ» ΦΩΤΟ

Σε ζεστό, γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ», με μουσική, παιχνίδι, ανταλλαγή ευχών και δράσεις που συνεχίζονται στο Χριστουγεννιάτικο χωριό της Πάτρας.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή με χαμόγελα και συμμετοχή από την «ΠΡΟΤΑΣΗ» ΦΩΤΟ
16 Δεκ. 2025 11:42
Pelop News

Σε κλίμα χαράς, επικοινωνίας και εορταστικής διάθεσης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 7 το απόγευμα, η χριστουγεννιάτικη γιορτή της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ». Η εκδήλωση άνοιξε με τις ευχές του προέδρου του φορέα και συνεχίστηκε με μουσική από μέλη της Καθολικής χορωδίας, τα οποία με τη συνοδεία κιθάρας ερμήνευσαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα ελληνικά και τα ιταλικά, δημιουργώντας ένα ζεστό και φιλικό κλίμα.

Η γιορτή εξελίχθηκε με τη συμμετοχή όλων των παρισταμένων μέσα από ένα παιχνίδι «κρυμμένων ρόλων», όπου ανταλλάχθηκαν πρωτότυπες και ευφάνταστες ευχές για τις ημέρες των γιορτών. Ακολούθησε η διανομή μικρών δώρων, τα οποία είχαν προσφέρει τα ίδια τα μέλη στον σάκο του Αγίου Βασίλη, ενώ η βραδιά έκλεισε με κάλαντα και κοινό τραγούδι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε το μικρό παζάρι με χειροποίητα είδη, δημιουργίες των μελών και των εθελοντών της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ», καθώς και ο μπουφές με γλυκίσματα που προσέφεραν ζαχαροπλαστεία της περιοχής, ολοκληρώνοντας μια ακόμη όμορφη και ουσιαστική γιορτή.

Η έκθεση δώρων συνεχίζεται στο Χριστουγεννιάτικο χωριό, στην Πλατεία Γεωργίου, στο περίπτερο της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Πατρέων. Θα διαρκέσει από την Τρίτη 16 έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, με ώρες λειτουργίας από τις 10.00 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ.

Οι δωρεές που θα συγκεντρωθούν από την έκθεση δώρων θα διατεθούν για την ενίσχυση του φορέα και την υποστήριξη των προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ποιότητας ζωής που υλοποιεί.

