Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν: Τι να φορέσετε για μια λαμπερή και κομψή εμφάνιση

Αν το φαγητό και η διακόσμηση είναι η ψυχή του ρεβεγιόν, τότε η ενδυμασία είναι η σκηνοθεσία της βραδιάς. Η παραμονή των Χριστουγέννων αποτελεί παραδοσιακά τη μία νύχτα του χρόνου που μας δίνεται το ελεύθερο να υπερβάλουμε λίγο παραπάνω, να αφήσουμε στην άκρη τα πρακτικά ρούχα της καθημερινότητας και να επενδύσουμε στη λάμψη, την κομψότητα και την αίσθηση της γιορτής.

Η επιλογή του ιδανικού συνόλου, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την αισθητική, αλλά και την ψυχολογία: το τι φοράμε επηρεάζει το πώς νιώθουμε και, κατ’ επέκταση, το πώς θα περάσουμε.

Ο χρυσός κανόνας για την επιτυχία της εμφάνισης είναι η προσαρμογή στην περίσταση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι το πλαίσιο του καλέσματος. Ένα επίσημο δείπνο σε ξενοδοχείο απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από μια χαλαρή συγκέντρωση στο σαλόνι φίλων.

Για τις κυρίες, η «αγία τριάδα» των εορταστικών υφασμάτων παραμένει αξεπέραστη: το βελούδο, που αποπνέει αρχοντιά και ζεστασιά, οι παγιέτες που αντανακλούν τα φώτα των κεριών, και το σατέν που χαρίζει μια αέρινη, chic κίνηση.

Το κλασικό μαύρο φόρεμα είναι πάντα μια ασφαλής και κομψή επιλογή, η οποία όμως φέτος μπορεί να αναβαθμιστεί με εντυπωσιακά αξεσουάρ ή μεταλλικές λεπτομέρειες. Αν πάλι θέλετε να ξεφύγετε από το μαύρο, το βαθύ κόκκινο του κρασιού (bordeaux), το σμαραγδί πράσινο ή ακόμα και το τολμηρό χρυσό, είναι χρώματα που φωνάζουν «Χριστούγεννα».

Για τους κυρίους, το ρεβεγιόν είναι η ευκαιρία να αποδείξουν ότι το ανδρικό ντύσιμο δεν χρειάζεται να είναι βαρετό. Αν το κάλεσμα είναι επίσημο, ένα καλοραμμένο σκούρο κοστούμι είναι μονόδρομος, αλλά μπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρον με μια γραβάτα σε γιορτινή απόχρωση ή ένα μεταξωτό μαντήλι στο πέτο.

Για πιο «smart casual» καταστάσεις, ειδικά σε σπίτια, ο συνδυασμός ενός ποιοτικού υφασμάτινου παντελονιού (chinos ή μάλλινου) με ένα λεπτό ζιβάγκο και ένα βελούδινο σακάκι αποτελεί την επιτομή του σύγχρονου στυλ. Είναι μια εμφάνιση που δείχνει περιποιημένη χωρίς την αυστηρότητα του γραφείου, επιτρέποντας άνεση κινήσεων.

Ρεβεγιόν στο σπίτι

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αν το ρεβεγιόν γίνεται σε σπίτι. Εκεί, η ισορροπία είναι λεπτή: θέλουμε να είμαστε λαμπεροί, αλλά όχι υπερβολικοί. Μια ολόσωμη φόρμα (jumpsuit) για τις γυναίκες ή ένα πουκάμισο χωρίς γραβάτα με ένα ωραίο γιλέκο για τους άνδρες, είναι λύσεις που συνδυάζουν την επισημότητα με τη χαλαρότητα. Και φυσικά, μην ξεχνάτε τα παπούτσια. Όσο εντυπωσιακές κι αν είναι οι γόβες ή τα καινούργια δερμάτινα μποτάκια, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να σταθείτε και να χορέψετε με αυτά για ώρες. Τίποτα δεν χαλάει τη διάθεση πιο γρήγορα από τον πόνο στα πόδια.

Εν τέλει, το σημαντικότερο αξεσουάρ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων είναι η αυτοπεποίθηση και το χαμόγελο. Τα ρούχα είναι απλώς το περιτύλιγμα της διάθεσής μας. Φορέστε ό,τι σας κάνει να νιώθετε όμορφα, άνετα και λαμπερά, κοιταχτείτε στον καθρέφτη και ετοιμαστείτε να δημιουργήσετε τις πιο όμορφες αναμνήσεις της χρονιάς.

