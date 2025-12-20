Χρώμα και χαμόγελα στην Παιδιατρική Ρίου: Καλλιτεχνική παρέμβαση στο play room από τον σύλλογο Patra start’s crafting ΦΩΤΟ

Χρώμα, φαντασία και αισιοδοξία απέκτησε το play room της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρίου, χάρη σε μια εθελοντική καλλιτεχνική δράση που στόχο είχε να απαλύνει το άγχος και τον φόβο των μικρών ασθενών.

20 Δεκ. 2025 10:48
Pelop News

Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο play room της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, με τον Πατρινό καλλιτεχνικό σύλλογο Patra start’s crafting να μεταμορφώνει τον χώρο με χρώματα, σχέδια και εικόνες φιλικές προς τα παιδιά.

Η δράση πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόταση της δημοσιογράφου Ελένη Βασιλοπούλου, η οποία είναι και πρόεδρος του οργανισμού Safety Project, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των μικρών νοσηλευόμενων παιδιών μέσα από τη δύναμη της τέχνης.

Τα μέλη του συλλόγου εργάστηκαν εθελοντικά, δίνοντας νέα πνοή στον χώρο παιχνιδιού της κλινικής, ώστε να μετατραπεί σε ένα πιο ζεστό, ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον, που βοηθά τα παιδιά να ξεφύγουν έστω και για λίγο από τη δύσκολη πραγματικότητα της νοσηλείας.

Όπως τόνισε η πρόεδρος του συλλόγου, Αναστασία Κασιαδή: «Η τέχνη απαλύνει τον φόβο και δίνει ελπίδα, τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς τους. Η ανάγκη να προσφέρουμε χρώμα και χαμόγελα σε έναν χώρο που το έχει πραγματικά ανάγκη, μας υπενθυμίζει ότι ο πολιτισμός και η ανθρωπιά μπορούν να είναι πράξεις καθημερινής προσφοράς».

Η παρέμβαση αυτή έρχεται να αναδείξει τον ρόλο της τοπικής καλλιτεχνικής κοινότητας της Πάτρας, που με απλές αλλά ουσιαστικές δράσεις συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ανθρώπινου περιβάλλοντος σε ευαίσθητους χώρους, όπως οι παιδιατρικές κλινικές.

