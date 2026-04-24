«Χρυσό» δελτίο στα Καλάβρυτα: Κέρδισε 100.000 ευρώ στην κλήρωση του Τζόκερ

24 Απρ. 2026 8:03
Pelop News

Η τύχη «χαμογέλασε» στα Καλάβρυτα, καθώς ένα από τα τυχερά δελτία της κλήρωσης του Τζόκερ την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου 2026, κατατέθηκε σε τοπικό πρακτορείο.

Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι στην πρώτη κατηγορία (5+1) σημειώθηκε τζακ-ποτ, στη δεύτερη κατηγορία των νικητών (5 επιτυχίες) βρέθηκαν τρία τυχερά δελτία. Κάθε ένα από αυτά κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ, με το ένα εξ αυτών να έχει παιχτεί στο πρακτορείο ΟΠΑΠ του κ. Κώστα Τσάφου στα Καλάβρυτα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο πρακτορείο συνδέεται με σημαντικές επιτυχίες. Η φήμη του ως «τυχερό σημείο» φαίνεται να επιβεβαιώνεται εκ νέου.

