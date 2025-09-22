Χρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί μέσα στους καταυλισμούς Ρομά – «Τέλος στην ανοχή»

Σαφές μήνυμα για μηδενική ανοχή έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοινώνοντας ότι εξειδικευμένοι αστυνομικοί θα εγκατασταθούν μέσα στους καταυλισμούς Ρομά.

22 Σεπ. 2025 11:45
Pelop News

Την παρουσία ένστολων, ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι μάχιμοι, θα έχουν έδρα στους καταυλισμούς και θα περιπολούν καθημερινά σε συνοικίες και γειτονιές. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: δεν υπάρχει πουθενά θέμα αποφυγής του νόμου», υπογράμμισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή εντός ενάμιση μήνα και οι συγκεκριμένες δυνάμεις θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε «ακατανόητη» την ανοχή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια απέναντι σε φαινόμενα μικροεγκληματικότητας, τονίζοντας ότι «αυτό πρέπει να πάρει τέλος». Αναφερόμενος στη σημερινή εικόνα, υπογράμμισε ότι «το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην Αττική», ωστόσο παρατηρείται μείωση τόσο στις κλοπές όσο και στις ληστείες.


Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η δράση του Ελληνικού FBI έχει οδηγήσει σε 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις μέσα σε έξι μήνες για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, ενώ για τη μικροεγκληματικότητα στις γειτονιές «το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στους Ρομά, εκτός από τα ναρκωτικά και στις κλοπές».

Ο υπουργός ρωτήθηκε επίσης για τη δράση μελών της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε, με αρκετά μέλη να βρίσκονται ήδη στη φυλακή ή σε κέντρα προαναχωρησιακά, ώστε να επιστραφούν στην Τουρκία. «Δεν υπάρχουν πια ανεξιχνίαστα εγκλήματα αυτών των ομάδων», σημείωσε.


Επιπλέον, αναφέρθηκε στο θέμα των πανεπιστημιακών χώρων, λέγοντας πως «για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα τετραγωνικό σε κατάληψη» και ότι όλοι οι χώροι έχουν παραδοθεί σε διδάσκοντες και φοιτητές.

Τέλος, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι έχει ήδη γίνει εκτεταμένος έλεγχος στα ΑΦΜ των δικαιούχων, με περισσότερους από 1.000 να εντοπίζονται να έχουν λάβει παράνομα ποσά άνω των 10.000 ευρώ. Ήδη έχουν διαταχθεί δεσμεύσεις περιουσιών, ενώ διεξάγεται έρευνα για τον τρόπο δράσης εγκληματικών οργανώσεων μέσα στον Οργανισμό.
