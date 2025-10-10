Χρυσός: «Διόρθωσε» μετά το ιστορικό ρεκόρ, οι τιμές στα άλλα πολύτιμα μέταλλα

Ο χρυσός διαμορφώθηκε την Παρασκευή στα 3.955 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας πτώση 1,6% από την προηγούμενη συνεδρίαση. Το πολύτιμο μέταλλο είχε φτάσει σε ιστορικό ρεκόρ 4.059,31 δολαρίων την Τετάρτη, ωθώντας πολλούς επενδυτές να κατοχυρώσουν κέρδη μετά από ανοδικό σερί τεσσάρων ημερών.

Σύμφωνα με τον Κρις Γουέστον, επικεφαλής ερευνών της Pepperstone Group, «η ορμή εξαντλήθηκε καθώς αρκετοί επενδυτές θέλησαν να μειώσουν την έκθεσή τους και να κατοχυρώσουν αποδόσεις».

Η διόρθωση του χρυσού συνέπεσε με πτώση των αμερικανικών μετοχών. Αν και θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αναταραχής, συχνά κινείται πτωτικά όταν οι επενδυτές ρευστοποιούν θέσεις για να καλύψουν απώλειες αλλού. Παρ’ όλα αυτά, ο χρυσός παραμένει σε ανοδική πορεία, οδεύοντας προς την όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου.

Το ασήμι έφτασε την Πέμπτη στα 51,235 δολάρια ανά ουγγιά, υψηλό τεσσάρων δεκαετιών, πριν περιορίσει τα κέρδη του. Παρά τη διόρθωση, παραμένει περίπου 70% υψηλότερο φέτος, ξεπερνώντας κατά πολύ την άνοδο του χρυσού. Το ράλι αποδίδεται στην στροφή των επενδυτών προς τα πολύτιμα μέταλλα, λόγω ανησυχιών για υπερθέρμανση των αγορών μετοχών, δημοσιονομικές πιέσεις στις ΗΠΑ και φόβους για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

