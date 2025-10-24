Χρυσός: Διόρθωση μετά την ανοδική πορεία εννέα εβδομάδων

Ο χρυσός κινείται σε φάση διόρθωσης μετά από εννέα εβδομάδες συνεχούς ανόδου, με την τιμή του να υποχωρεί κοντά στα 4.112 δολάρια ανά ουγγιά την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025. Η εξέλιξη αυτή θέτει το πολύτιμο μέταλλο σε τροχιά για εβδομαδιαία απώλεια άνω του 3%, την μεγαλύτερη από τον Μάιο, όπως αναφέρει το AFP.

Η απότομη πτώση αντικατοπτρίζει την επανεκτίμηση της πρόσφατης ισχυρής πορείας, η οποία είχε εκτοξεύσει τις τιμές στο ιστορικό υψηλό των 4.381,52 δολαρίων ανά ουγγιά στα μέσα Αυγούστου.

Η διόρθωση ξεκίνησε την Τετάρτη, με τους επενδυτές να προχωρούν σε μαζικές ρευστοποιήσεις κερδών, ενώ σημειώθηκαν σημαντικές εκροές από τα χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) χρυσού – η μεγαλύτερη ημερήσια μείωση σε πέντε μήνες, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

