Χρυσός και ασήμι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι εμπορικές εντάσεις τροφοδοτούν το ράλι

Χρυσός και ασήμι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα
27 Ιαν. 2026 10:34
Pelop News

Ο χρυσός συνέχισε την ανοδική του πορεία την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, καταγράφοντας άνοδο 0,9% και φτάνοντας τα 5.060,36 δολάρια ανά ουγγιά στις 05:07 GMT, μετά το ιστορικό ρεκόρ των 5.110,50 δολαρίων που σημειώθηκε τη Δευτέρα.

Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 5.100 δολαρίων, ενισχυμένη από την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια επενδύσεων λόγω εντεινόμενης γεωπολιτικής και εμπορικής αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με τον Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτή της KCM Trade, η πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα η «ανατρεπτική» προσέγγιση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει μετατρέψει τα πολύτιμα μέταλλα σε αμυντική επιλογή για τους επενδυτές. Οι πρόσφατες απειλές για επιβολή δασμών 25% σε εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα, καθώς και αντίστοιχες προς τον Καναδά, ενίσχυσαν τον ρόλο του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου.

Οι εμπορικές εντάσεις συνδέονται με καθυστερήσεις στην εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών και επιδείνωση διμερών σχέσεων, όπως μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ στην Κίνα.

Παράλληλα, το ράλι των τιμών έχει οδηγήσει σε αυξημένη κινητικότητα στον κλάδο εξόρυξης. Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση της κινεζικής Zijin Gold για εξαγορά της καναδικής Allied Gold έναντι περίπου 4,02 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, αντανακλώντας τα υψηλά περιθώρια κέρδους των μεταλλευτικών εταιρειών.

Η αποδυνάμωση του δολαρίου, λόγω παρεμβάσεων Αμερικανών και Ιαπώνων αξιωματούχων για στήριξη του γεν, καθώς και η αβεβαιότητα γύρω από πιθανό κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης και αστάθεια πολιτικής, καθιστούν τον χρυσό –που τιμολογείται σε δολάρια– πιο ελκυστικό για επενδυτές εκτός ΗΠΑ.

Οι αγορές αναμένουν ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασή της που ξεκινά σήμερα, εν μέσω πολιτικών πιέσεων, ποινικής έρευνας κατά του προέδρου Τζερόμ Πάουελ και αλλαγών στη διοικητική ομάδα.

Το ασήμι παρουσίασε ισχυρή άνοδο 4%, φτάνοντας τα 108,05 δολάρια ανά ουγγιά, κοντά στο ιστορικό υψηλό των 117,69 δολαρίων που κατέγραψε τη Δευτέρα. Από την αρχή του 2026, το ασήμι έχει ενισχυθεί κατά 53%.

Αντίθετα, η πλατίνα υποχώρησε 4% στα 2.647,39 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το πρόσφατο ρεκόρ των 2.918,80 δολαρίων, ενώ το παλλάδιο σημείωσε πτώση 1,4% στα 1.953,69 δολάρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:12 Φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας: 2 ενεργά κρούσματα και δεκάδες θετικά τεστ
14:08 Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης – Χάος στην κυκλοφορία, κλειστό το ρεύμα προς τα δυτικά
14:06 Καρασμάνης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η τεχνική λύση είχε ημερομηνία λήξης – Αν είχαν γίνουν τα σχέδια βόσκησης, δεν θα υπήρχε σκάνδαλο»
14:03 Διαδηλώσεις και πολιτική ένταση στο Sundance: Σταρ του Χόλιγουντ κατά της ICE μετά τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεσότα
14:00 Δρόμος-παγίδα στα Καμίνια: καθιζήσεις, λακκούβες και ανεξέλεγκτη ταχύτητα στην παλαιά Εθνική Πατρών–Πύργου
13:52 Δίπλα δίπλα τα κηδειόχαρτα: Βουβός πόνος στο τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο – Σήμερα η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής ΦΩΤΟ
13:45 Εμβολιαστική παρέμβαση για παιδιά Ρομά στα Τσιχλεΐκα: Πρωτοβουλία του Δήμου Ήλιδας για την υγεία και την ένταξη
13:42 Η Κωνσταντοπούλου προαναγγέλλει πρωτοβουλίες για επιτάχυνση πολιτικών εξελίξεων: «Η αντιπολίτευση πρέπει να δράσει»
13:38 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο «Μώμος ο Πατρεύς» επιστρέφει στο Πάνθεον με σατιρικό διήμερο από 11 θεατρικές ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα
13:34 Μεθυσμένος στρατιωτικός προκάλεσε επεισόδιο σε έλεγχο στη Χίο – Φθορές σε περιπολικό και συλλήψεις
13:30 Στο Μαξίμου ο Φαρμάκης για την ευλογιά προβάτων – Στόχος μηδενικά κρούσματα έως το καλοκαίρι, τι συζητήθηκε
13:20 «ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» στην Πλατεία Γεωργίου: Σάτιρα, μουσική και θεατρικά δρώμενα στο κέντρο της Πάτρας
13:06 Μεταξοχώρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κισσάβου
13:05 «Αχαιών Αγάπης Γεύμα»: Μήνυμα ζωής και προσφοράς από την «Καλλιπάτειρα» στην Πάτρα ΦΩΤΟ
13:00 Πάτρα: «Υπάρχει μέλλον για εμάς στην Ελλάδα;» – Αγωνιώδη ερωτήματα νέων στον Γιάνη Βαρουφάκη
12:58 Νέο σενάριο για την τραγωδία στη Βιολάντα: Διαρροή προπανίου πριν από την έκρηξη
12:54 Να σωθεί και να βρουν λύση στην Παναχαϊκή
12:53 Σταθερό μισθό και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων ανακοίνωσε η Βιολάντα μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα
12:51 Χωρίς φιλάθλους το Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος!
12:49 Τα Ψηλά Αλώνια έγιναν αρένα παιχνιδιού: Kαρναβαλικές δοκιμασίες με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ