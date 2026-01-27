Χρυσός και ασήμι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Ο χρυσός συνέχισε την ανοδική του πορεία την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, καταγράφοντας άνοδο 0,9% και φτάνοντας τα 5.060,36 δολάρια ανά ουγγιά στις 05:07 GMT, μετά το ιστορικό ρεκόρ των 5.110,50 δολαρίων που σημειώθηκε τη Δευτέρα.

Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 5.100 δολαρίων, ενισχυμένη από την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια επενδύσεων λόγω εντεινόμενης γεωπολιτικής και εμπορικής αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με τον Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτή της KCM Trade, η πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα η «ανατρεπτική» προσέγγιση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει μετατρέψει τα πολύτιμα μέταλλα σε αμυντική επιλογή για τους επενδυτές. Οι πρόσφατες απειλές για επιβολή δασμών 25% σε εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα, καθώς και αντίστοιχες προς τον Καναδά, ενίσχυσαν τον ρόλο του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου.

Οι εμπορικές εντάσεις συνδέονται με καθυστερήσεις στην εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών και επιδείνωση διμερών σχέσεων, όπως μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ στην Κίνα.

Παράλληλα, το ράλι των τιμών έχει οδηγήσει σε αυξημένη κινητικότητα στον κλάδο εξόρυξης. Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση της κινεζικής Zijin Gold για εξαγορά της καναδικής Allied Gold έναντι περίπου 4,02 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, αντανακλώντας τα υψηλά περιθώρια κέρδους των μεταλλευτικών εταιρειών.

Η αποδυνάμωση του δολαρίου, λόγω παρεμβάσεων Αμερικανών και Ιαπώνων αξιωματούχων για στήριξη του γεν, καθώς και η αβεβαιότητα γύρω από πιθανό κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης και αστάθεια πολιτικής, καθιστούν τον χρυσό –που τιμολογείται σε δολάρια– πιο ελκυστικό για επενδυτές εκτός ΗΠΑ.

Οι αγορές αναμένουν ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασή της που ξεκινά σήμερα, εν μέσω πολιτικών πιέσεων, ποινικής έρευνας κατά του προέδρου Τζερόμ Πάουελ και αλλαγών στη διοικητική ομάδα.

Το ασήμι παρουσίασε ισχυρή άνοδο 4%, φτάνοντας τα 108,05 δολάρια ανά ουγγιά, κοντά στο ιστορικό υψηλό των 117,69 δολαρίων που κατέγραψε τη Δευτέρα. Από την αρχή του 2026, το ασήμι έχει ενισχυθεί κατά 53%.

Αντίθετα, η πλατίνα υποχώρησε 4% στα 2.647,39 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το πρόσφατο ρεκόρ των 2.918,80 δολαρίων, ενώ το παλλάδιο σημείωσε πτώση 1,4% στα 1.953,69 δολάρια.

