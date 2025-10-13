Χρυσός και ασήμι σε ιστορικά υψηλά

Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι εμπορικές απειλές τροφοδοτούν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Η τιμή του χρυσού σημείωσε νέα υψηλά, φτάνοντας τα 4.068,21 δολάρια ανά ουγκιά, με την αγορά της Σιγκαπούρης να καταγράφει διαπραγμάτευση κοντά στα 4.067 δολάρια. Παράλληλα, το ασήμι εκτινάχθηκε σχεδόν στα 52 δολάρια ανά ουγκιά, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό της περασμένης εβδομάδας και φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Οι τιμές της πλατίνας και του παλλάδιου κατέγραψαν επίσης σημαντική άνοδο.

Τα τέσσερα βασικά πολύτιμα μέταλλα παρουσιάζουν φέτος άνοδο από 50% έως 80%, με τον χρυσό να υποστηρίζεται από τις αγορές των κεντρικών τραπεζών, τις εισροές σε ETFs και τις μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve. Η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια ενισχύθηκε από τις συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας, τις αβεβαιότητες γύρω από την Fed και την πιθανότητα shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Χθες, η Κίνα ζήτησε από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές για δασμούς και να επαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας για αντίποινα σε περίπτωση νέων μέτρων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προαναγγείλει επιπλέον δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα, υιοθέτησε χθες πιο συμβιβαστικό ύφος στις δηλώσεις του.

