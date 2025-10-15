Χρυσός: Νέο ράλι τιμών, πόσο έφτασε

Η τιμή της ουγγιάς φτάνει τα 4.185 δολάρια, ενισχυμένη από μειώσεις επιτοκίων και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

15 Οκτ. 2025 9:33
Pelop News

Η τιμή του χρυσού κατέγραψε σήμερα το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, φτάνοντας τα 4.185 δολάρια ανά ουγγιά, ενισχυμένη τόσο από την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας όσο και από τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Παράλληλα, η τιμή του αργύρου παρουσίασε άνοδο, μετά από μια ιδιαίτερα ασταθή συνεδρίαση την Τρίτη, όπου τα συμβόλαια είχαν φτάσει έως τα 53,54 δολάρια ανά ουγγιά πριν υποχωρήσουν.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν, καθώς ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επιβεβαίωσε ότι η κεντρική τράπεζα είναι σε τροχιά για νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25% εντός του μήνα. Η πτώση των επιτοκίων ενισχύει τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία δεν αποδίδουν τόκους, κάνοντάς τα ελκυστικά στους επενδυτές.

Οι αγορές στράφηκαν σε «ασφαλή καταφύγια», με αφορμή τις νέες εμπορικές απειλές των ΗΠΑ προς την Κίνα, όπως η ενδεχόμενη απαγόρευση εισαγωγής μαγειρικού ελαίου και οι πρόσθετοι δασμοί 100%. Το Πεκίνο αντέδρασε με προειδοποίηση για αντίποινα, αυξάνοντας την αβεβαιότητα και τις τιμές του χρυσού.

Το ασήμι επηρεάστηκε επίσης από τη μειωμένη ρευστότητα στο Λονδίνο, γεγονός που ώθησε την τιμή του σε επίπεδα υψηλότερα από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Νέας Υόρκης.

 
