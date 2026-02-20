Χρυσός σε ράλι: Οι εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν σπρώχνουν τιμές πάνω από τα 5.000 δολάρια

Χρυσός σε ράλι: Οι εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν σπρώχνουν τιμές πάνω από τα 5.000 δολάρια
20 Φεβ. 2026 11:23
Οι τιμές του χρυσού συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, ενισχυόμενες από την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ (PCE) που δημοσιεύονται σήμερα.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς (20 Φεβρουαρίου 2026, πρωινές ώρες), η spot τιμή του χρυσού ενισχύεται κατά περίπου 0,4-0,8% και κυμαίνεται κοντά στα 5.000-5.040 δολάρια ανά ουγγιά (troy ounce), με τα futures να κινούνται υψηλότερα στα 5.036-5.042 δολάρια. Παρά την ημερήσια άνοδο, ο χρυσός καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του 0,6%, λόγω της αρχικής υποχώρησης νωρίτερα την εβδομάδα, όταν υπήρξε προσωρινή αισιοδοξία για διπλωματικές εξελίξεις.

Η αύξηση των τιμών αποδίδεται κυρίως στη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια (safe-haven assets), καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη (19/2/2026) ότι το Ιράν έχει 10-15 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλιώς θα αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες». Η δήλωση αυτή εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική δράση που θα μπορούσε να διαταράξει τις ροές πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.

