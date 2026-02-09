Χρυσός θρίαμβος για την Πάτρα σε διεθνές πρωτάθλημα Taekwondo

Ακόμη μία τεράστια επιτυχία σημείωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Αστραπή Πατρών στο διεθνές πρωτάθλημα G1 Austrian Open, μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου με συμμετοχές αθλητών από όλο τον κόσμο.

Ο αθλητής του συλλόγου, Απόστολος Παναγόπουλος, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο έπειτα από πέντε νικηφόρους αγώνες στην ολυμπιακή κατηγορία Ανδρών, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Απόστολος Παναγόπουλος είναι μόλις 17 ετών και κλήθηκε να αντιμετωπίσει παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές, τους οποίους κέρδισε με καθαρή υπεροχή και μεγάλη διαφορά πόντων. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ένας ερασιτέχνης αθλητής από την Πάτρα κατάφερε να επικρατήσει απέναντι σε αθλητές που εκπροσωπούσαν μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος, όπως οι εθνικές ομάδες Ιταλίας και Γαλλίας.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών πρωταγωνιστεί και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους συλλόγους σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, το χρυσό μετάλλιο προσφέρει πολύτιμους βαθμούς για την ολυμπιακή κατάταξη, φέρνοντας τον σύλλογο και τον αθλητή ακόμη πιο κοντά στον μεγάλο στόχο που έχει τεθεί.

Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά όλο το προπονητικό και επιστημονικό επιτελείο — προπονητές, διατροφολόγο, φυσιοθεραπευτή και ψυχολόγο — για τη συμβολή τους σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στον δάσκαλο Σπύρο Ραμαντάνη, που βρέθηκε στο πλευρό του αθλητή στη συγκεκριμένη διοργάνωση, καθώς και στους Κωνσταντίνο και Χρήστο Αντωνακόπουλο για τη σκληρή και καθημερινή δουλειά που αποδίδει καρπούς στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών συνεχίζει με συνέπεια, όραμα και πίστη να χτίζει πρωταθλητές και να εκπροσωπεί επάξια την Πάτρα και την Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα του Taekwondo.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



