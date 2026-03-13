Χτύπημα της ΕΛΑΣ σε κύκλωμα ναρκωτικών σε Αττική και Αργολίδα – 20 συλλήψεις, κατασχέσεις χιλιάδων ευρώ και ουσιών

Σε μεγάλη επιχείρηση που εκτυλίχθηκε ταυτόχρονα στην Αττική και στην Αργολίδα, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, συλλαμβάνοντας 20 άτομα ηλικίας από 20 έως 58 ετών. Από τις έρευνες προέκυψαν σημαντικές κατασχέσεις ναρκωτικών, χρημάτων και εξοπλισμού που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν για τη δράση του κυκλώματος.

Χτύπημα της ΕΛΑΣ σε κύκλωμα ναρκωτικών σε Αττική και Αργολίδα – 20 συλλήψεις, κατασχέσεις χιλιάδων ευρώ και ουσιών
13 Μαρ. 2026 12:42
Pelop News

Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας. Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου σε Ναύπλιο και Αττική, με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικών μονάδων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα, ηλικίας από 20 έως 58 ετών, τα οποία φέρονται ως μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι η ομάδα είχε ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές για τις μεταξύ τους επικοινωνίες, επιδιώκοντας να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές. Παράλληλα, για τη μεταφορά και την αποθήκευση των ναρκωτικών αξιοποιούσαν οχήματα, σπίτια και άλλους χώρους που άλλαζαν ανά διαστήματα, ώστε να περιορίζουν τον κίνδυνο αποκάλυψης της δράσης τους.

Από τις ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και άλλους χώρους που φέρονται να χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης, κατασχέθηκαν 2 κιλά και 773 γραμμάρια κάνναβης, 1 κιλό και 707 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 65 γραμμάρια κοκαΐνης και 27 γραμμάρια MDMA. Μαζί με τις ναρκωτικές ουσίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν 38.230 ευρώ, τα οποία θεωρούνται έσοδα από τη διακίνηση, καθώς και εξοπλισμό που παραπέμπει σε οργανωμένη και πολυεπίπεδη δραστηριότητα.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη πέντε δενδρύλλια κάνναβης, 12 ζυγαριές, 29 κινητά τηλέφωνα, 12 κάρτες SIM, τρεις φορητοί υπολογιστές, επτά συσκευές USB, εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, επτά οχήματα, τρεις μοτοσυκλέτες, ένα αεροβόλο πιστόλι και χειρόγραφες σημειώσεις. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εκτίμηση των αρχών ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχήμα με επιχειρησιακή υποδομή και σχεδιασμό.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου και Άργους-Μυκηνών, με τη συνδρομή των ΟΠΚΕ Αργολίδας και Αττικής, της ΕΚΑΜ, του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ-9. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:15 Αντίδραση Σκιαδαρέση για τον Οδοντωτό – Ζητά έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο
14:00 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πάνω από 200 υποψηφιότητες για το συνέδριο και κάλπες σε όλο τον νομό την Κυριακή
13:57 Φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
13:51 Ο Τραμπ ψάχνει «νίκη» στο Ιράν, αλλά σκληραίνει τη γραμμή – Οι εσωτερικές πιέσεις στον Λευκό Οίκο και ο φόβος για νέο σοκ στην ενέργεια
13:45 Καλαμαριά: Διπλή έρευνα για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο – Στο μικροσκόπιο οπαδικό κίνητρο και βίντεο
13:39 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου
13:32 Ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ πριν από το συνέδριο – Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου πυροδοτεί νέο κύκλο εσωτερικής σύγκρουσης
13:29 Δήμος Αιγιάλειας: Διευκρινίσεις για παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
13:29 Γ’ Εθνική: Αναλυτικά το πρόγραμμα σε play offs και play outs
13:19 ΝΕΟΤΕΡΑ Θρήνος στον Πύργο: Νεκρός ο 18χρονος μαθητής μετά την πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ΒΙΝΤΕΟ
13:14 Χίος: Πάσχα με άρωμα μαστίχας
13:06 Πένθος στον Ερύμανθο για τον Γιώργο Αβραμόπουλο – Το «αντίο» του Θόδωρου Μπαρή στον πρόεδρο της Αγίας Βαρβάρας
13:06 Δείτε το μυθικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ελ Καάμπι με τον Ολυμπιακό
13:02 Κλειστό για το κοινό το Φρούριο Ρίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
13:00 Αναβολή στην κάλπη της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας – Τι λένε στην «Π» η Πέννυ Κουσουλού και ο Φίλιππος Παπαγεωργίου
12:59 Τσουκαλάς για Κωνσταντινόπουλο: «Δεν στήριζε τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ, υιοθετούσε το αφήγημα της ΝΔ»
12:58 Επιμελητήριο Αχαΐας για τον Οδοντωτό: «Η διακοπή δρομολογίων πλήττει τον τόπο και την τοπική οικονομία»
12:57 Μέση Ανατολή: 4 Αμερικανοί νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους
12:55 Πρεμιέρα με ήττα για τις Νεανίδες του Απόλλωνα
12:53 Αχαΐα: Έφυγε από τη ζωή ο «Γάλαρος» – Πότε θα γίνει η κηδεία του επιχειρηματία Γιώργου Αβραμόπουλου ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ