Χτύπημα της ΕΛΑΣ σε κύκλωμα ναρκωτικών σε Αττική και Αργολίδα – 20 συλλήψεις, κατασχέσεις χιλιάδων ευρώ και ουσιών

Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας. Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου σε Ναύπλιο και Αττική, με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικών μονάδων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα, ηλικίας από 20 έως 58 ετών, τα οποία φέρονται ως μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι η ομάδα είχε ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές για τις μεταξύ τους επικοινωνίες, επιδιώκοντας να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές. Παράλληλα, για τη μεταφορά και την αποθήκευση των ναρκωτικών αξιοποιούσαν οχήματα, σπίτια και άλλους χώρους που άλλαζαν ανά διαστήματα, ώστε να περιορίζουν τον κίνδυνο αποκάλυψης της δράσης τους.

Από τις ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και άλλους χώρους που φέρονται να χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης, κατασχέθηκαν 2 κιλά και 773 γραμμάρια κάνναβης, 1 κιλό και 707 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 65 γραμμάρια κοκαΐνης και 27 γραμμάρια MDMA. Μαζί με τις ναρκωτικές ουσίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν 38.230 ευρώ, τα οποία θεωρούνται έσοδα από τη διακίνηση, καθώς και εξοπλισμό που παραπέμπει σε οργανωμένη και πολυεπίπεδη δραστηριότητα.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη πέντε δενδρύλλια κάνναβης, 12 ζυγαριές, 29 κινητά τηλέφωνα, 12 κάρτες SIM, τρεις φορητοί υπολογιστές, επτά συσκευές USB, εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, επτά οχήματα, τρεις μοτοσυκλέτες, ένα αεροβόλο πιστόλι και χειρόγραφες σημειώσεις. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εκτίμηση των αρχών ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχήμα με επιχειρησιακή υποδομή και σχεδιασμό.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου και Άργους-Μυκηνών, με τη συνδρομή των ΟΠΚΕ Αργολίδας και Αττικής, της ΕΚΑΜ, του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ-9. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

