«Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο», ώρες αγωνίας για την οικογένεια του 22χρονου που πνίγηκε με χάρμπουργκερ

Μεγάλη η αγωνία που ζει η οικογένεια του 22χρονου, ο οποίος πνίγηκε την ώρα που έτρωγε μπέργκερ σε εστιατόριο Μεταμόρφωση, όπου είχε πάει με την παρέα του.

Ο πατέρας του 22χρονου σύμφωνα με το Star ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κανένα challenge, διαψεύδοντας σχετικές πληροφορίες ότι κατάπιε αμάσητο το μπέργκερ στο εστιατόριο. Ο νεαρός δίνει μάχη στη ΜΕΘ για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι φίλοι του 22χρονου μίλησαν στο Star και περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν. Σύμφωνα με όσα είπαν ο φίλος τους βρισκόταν στο τραπέζι τρώγοντας, όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι αστειεύεται, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή από τους αεραγωγούς του.

Ένας από την παρέα, που είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε να του δώσει πρώτες βοήθειες, όμως, όπως λένε οι φίλοι του, κανείς δεν έκανε τη σωτήρια λαβή Heimlich.

«Τον είδαν να βγαίνει έξω στην αρχή, να πετάγεται από τη θέση του, δεν είχαν καταλάβει τι κάνει, νόμιζαν ότι το κάνει για πλάκα και μετά καταλάβανε ότι κάτι συμβαίνει όταν άρχισε να κοπανάει την πλάτη του στην κολόνα για να προσπαθήσει να βγάλει το κομμάτι από τους αεραγωγούς του», ανέφερε φίλος του 22χρονου Μάκη.

Σε άλλη μαρτυρία, φίλη του 22χρονου αναφέρει: «Του έδωσαν πρώτες βοήθειες γιατί ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ξέρει από αυτά, είδαν ότι δεν μπορούν να τον βοηθήσουν, παίρνουν το ασθενοφόρο».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά άλλος φίλος του 22χρονου: «Δεν ξέρω αν του σηκώσανε το πηγούνι, το μόνο που ξέρω είναι δεν του έκανε κανείς τη λαβή που πρέπει να γίνει για να αφαιρεθεί η τροφή. Όταν καλέσανε είπε το ασθενοφόρο από τη στιγμή που του δώσατε πρώτες βοήθειες απ΄όσο λέτε μην του του κάνετε κάτι περαιτέρω, ΚΑΡΠΑ και τα σχετικά».

«Δεν ήταν challenge» λέει ο πατέρας του

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 22χρονος προσπάθησε να καταπιεί μεγάλο κομμάτι τροφής αμάσητο, με αποτέλεσμα να φράξει η τραχεία του. Ο πατέρας του τόνισε πως το περιστατικό δε σχετίζεται με κάποιο διαδικτυακό challenge και πρόκειται για έναν τραγικό πνιγμό.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο νεαρός έμεινε χωρίς οξυγόνο για πάνω από τρία λεπτά, γεγονός που επιδείνωσε την κατάστασή του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 2:16, το ασθενοφόρο έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και κατέβαλε προσπάθειες να αφαιρέσει την τροφή από την τραχεία 22χρονου. Ωστόσο, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου άφησε τον νεαρό σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ο 22χρονος που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και σπούδαζε τουριστικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είχε μόλις γυρίσει από καλοκαιρινή σεζόν στην Κω.

Είχε έρθει στην Αθήνα για να δει τους φίλους του πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου τον περίμεναν οι γονείς του—οι οποίοι τελικά, μετά το τραγικό συμβάν, κατέβηκαν εσπευσμένα στην Αθήνα.

Η κατάσταση του 22χρονου παραμένει κρίσιμη, με τους δικούς του ανθρώπους να ελπίζουν ότι θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

