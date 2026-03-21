CIA και Μοσάντ αναζητούν ενδείξεις για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Κενό εξουσίας στο Ιράν

Νέα ερωτήματα για την κατάσταση, την τοποθεσία και τον πραγματικό ρόλο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν έχουν προκαλέσει οι τελευταίες πληροφορίες από αμερικανικά και ισραηλινά μέσα, σε μια περίοδο κατά την οποία η δομή εξουσίας στην Τεχεράνη εμφανίζεται πιο αδιαφανής από ποτέ. Σύμφωνα με το Axios, η CIA, η Μοσάντ και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις γύρω από το Νορούζ, αναζητώντας σημάδια δημόσιας παρουσίας του νέου ανώτατου ηγέτη.

Αντί για τηλεοπτικό ή βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ περιορίστηκε σε γραπτή δήλωση μέσω Telegram για την περσική Πρωτοχρονιά, κίνηση που ενίσχυσε τις απορίες για την κατάσταση της υγείας του, τις συνθήκες ασφαλείας γύρω του και το κατά πόσο ασκεί ενεργό διοίκηση εν μέσω πολέμου. Το Reuters κατέγραψε επίσης ότι το μήνυμα για το Νορούζ δόθηκε γραπτώς, με έμφαση στη «resistance economy» και την εθνική ενότητα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες θεωρούν ότι υπάρχουν ενδείξεις πως παραμένει εν ζωή, καθώς Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να επιχείρησαν να οργανώσουν δια ζώσης συναντήσεις μαζί του, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον δουν λόγω των εξαιρετικά αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι που επικαλείται το Axios ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις πως είναι ο ίδιος εκείνος που λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις ή ότι ασκεί πλήρως τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού.

Το ζήτημα της πραγματικής κατανομής εξουσίας στην Τεχεράνη φαίνεται πως έχει απασχολήσει και τις αμερικανικές ενημερώσεις σε ανώτατο επίπεδο. Σύμφωνα με το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί από τις υπηρεσίες πληροφοριών για τη δυσκολία να αποσαφηνιστεί ποιος ακριβώς παίρνει τις βασικές αποφάσεις στο ιρανικό καθεστώς, ενώ σε κεκλεισμένων των θυρών ακροάσεις στο Κογκρέσο οι επικεφαλής της CIA και της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας εκτίμησαν ότι η Τεχεράνη περνά βαθιά κρίση διοίκησης και ελέγχου, χωρίς πάντως να διαφαίνεται άμεση κατάρρευση του καθεστώτος. Η γενική αυτή αποτίμηση ευθυγραμμίζεται και με προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters, σύμφωνα με το οποίο οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν θεωρούσαν ότι η ιρανική κυβέρνηση βρισκόταν στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Η περιορισμένη δημόσια παρουσία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αποδίδεται, τουλάχιστον εν μέρει, στις απειλές ασφαλείας. Το Axios σημειώνει ότι το Ισραήλ τον θεωρεί βασικό στόχο, γεγονός που εξηγεί γιατί αποφεύγονται οι ανοιχτές εμφανίσεις και οι συνηθισμένες μορφές επικοινωνίας. Την ίδια ώρα, η δημοσίευση μόνο φωτογραφιών μαζί με το γραπτό μήνυμα έχει οδηγήσει, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ακόμη και σε προσπάθειες των αμερικανικών υπηρεσιών να διαπιστώσουν αν οι εικόνες είναι πρόσφατες.

Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι η σκιά που καλύπτει τον νέο ανώτατο ηγέτη δεν σημαίνει αυτομάτως πως δεν ασκεί εξουσία, αλλά ενισχύει την αίσθηση ότι το ιρανικό σύστημα λειτουργεί αυτή τη στιγμή μέσα από κλειστούς μηχανισμούς ασφαλείας και με αυξημένο ρόλο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το Associated Press έχει ήδη επισημάνει ότι η διαδοχή του Αλί Χαμενεΐ από τον γιο του, Μοτζτάμπα, ήρθε σε ένα περιβάλλον εντεινόμενων επιθέσεων και φόβων πως η αποδυνάμωση της κορυφής μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη πιο σκληρές ισορροπίες στο εσωτερικό του καθεστώτος.

Το βασικό συμπέρασμα, προς το παρόν, είναι ότι οι δυτικές υπηρεσίες φαίνεται να συγκλίνουν σε ένα σημείο: υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός, όμως παραμένει ασαφές πόσο ορατός, πόσο λειτουργικός και πόσο κυρίαρχος είναι πραγματικά στο κέντρο λήψης αποφάσεων του Ιράν.

