City Unity College: Σεμινάριο: Διαδίκτυο – Από τη χρήση στην κατάχρηση

Το Τμήμα Ψυχολογίας του City Unity College Πάτρας προσκαλεί φοιτητές και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους στο σεμινάριο με θέμα:

«Διαδίκτυο: Από τη χρήση στην κατάχρηση», με εισηγητές τους:

Δημητρόπουλο Λυμπέρη

Κλινικό Ψυχολόγο, MSc – Αναλυτή Συμπεριφοράς

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ψυχολόγο – Αναλύτρια Συμπεριφοράς

Εξωτερική Συνεργάτιδα Εργαστηρίου Ανάλυσης Συμπεριφοράς, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Καθηγητή Τμήματος Ψυχολογίας, City Unity College

Μεταδιδακτορικό Ερευνητή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Καθηγητή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Επαγγελματικές ιδιότητες των κ. Δημητρόπουλου και κας Δημητροπούλου

Οι δύο εισηγητές, ως αναλυτές συμπεριφοράς, είναι τακτικά μέλη των:

• Association for Behavior Analysis (International)

• European Association for Behaviour Analysis (EABA)

• Ελληνική Κοινότητα Ανάλυσης Συμπεριφοράς

• Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛ.Ψ.Ε)

• Κέντρο Ψυχολογικής Έρευνας και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας

📅 Ημερομηνία: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

🕖 Ώρα: 19:00 – 21:00

📍 Τοποθεσία: City Unity College, Μαιζώνος 5, Πάτρα

Το σεμινάριο θα εξετάσει τα όρια ανάμεσα στη λειτουργική χρήση του διαδικτύου και στα πρώιμα σημάδια δυσλειτουργικής ή εθιστικής συμπεριφοράς, μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης ψυχολογικής έρευνας και της ανάλυσης συμπεριφοράς.

👥 Συμμετοχή:

• Δωρεάν για τους φοιτητές του κολλεγίου

• 50€ για εξωτερικούς συμμετέχοντες

📩 Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/ZKAyr2Qnd9cRGqW58

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

