Coldplay: Το αγαπημένο συγκρότημα για πρώτη φορά στην Αθήνα – Πότε ξεκινάει η προπώληση εισιτηρίων

Music of the Spheres (#MOTS), είναι το όνομα της νέας μεγάλης περιοδείας των Coldplay, η οποία ταξιδεύει σε 9 ευρωπαϊκές πόλεις το καλοκαίρι του 2024. Πρώτος σταθμός; Η Αθήνα.

Κάπως έτσι οι Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman και Will Champion θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ξεσηκώνοντας τους fans τους από την σκηνή του ΟΑΚΑ, στις 8 Ιουνίου. Η ανακοίνωση των νέων σταθμών της ευρωπαϊκής περιοδείας των Coldplay για το 2024 ήρθε μετά το τέλος της φετινής καλοκαιρινής περιοδείας. Εκτός από την Ελλάδα, το συγκρότημα θα εμφανιστεί του χρόνου το καλοκαίρι στο Βουκουρέστι, τη Βουδαπέστη, τη Λυών, τη Ρώμη, το Ντίσελντορφ, το Ελσίνκι, το Μόναχο, τη Βιέννη και το Δουβλίνο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Coldplay (@coldplay)

Coldplay: Το αναλυτικό πρόγραμμα της ευρωπαϊκής τους περιοδείας

Ιούνιος 2024

8/6: Αθήνα – Ολυμπιακό Στάδιο

12: Βουκουρέστι – Arena Națională

16: Bουδαπέστη – Puskas Arena

22: Λυών – Groupama Stadium

23: Λυών – Groupama Stadium

Ιούλιος 2024

12/ 7: Ρώμη – Stadio Olimpico

13/7: Ρώμη – Stadio Olimpico

20/7: Ντίσελντορφ – Merkur Spiel-Arena

21/7: Ντίσελντορφ – Merkur Spiel-Arena

28/7: Ελσίνκι- Olympiastadion

Αύγουστος 2024

15/8: Μόναχο – Olympiastadion

17/8: Μόναχο – Olympiastadion

21/8: Βιέννη – Ernst-Happel-Stadion

2/8: Βιέννη – Ernst-Happel-Stadion

29/8: Δουβλίνο – Croke Park

30/8: Δουβλίνο – Croke Park

Για εσένα που θέλεις να είσαι από τους πρώτους που θα κλείσουν εισιτήριο στην συναυλία των Coldplay στην Αθήνα, η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά επίσημα την Παρασκευή 28. Ωστόσο, όποιος κάνει εγγραφή στο coldplay.com, θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην προπώληση εισιτήριων από τις 25 Ιουλίου.

Οι Coldplay επιβεβαίωσαν επίσης ότι θα διαθέσουν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων Infinity Tickets για τις συναυλίες τους σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τα Infinity Tickets εκδίδονται και κυκλοφορούν για κάθε συναυλία του Music Of The Spheres World Tour σε μια προσπάθεια των Coldplay να κάνουν τις εμφανίσεις τους προσβάσιμες στους fans τους σε οικονομική τιμή. Τα Infinity Tickets κοστίζουν 20 € το ένα.

Κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει έως δύο Infinity Tickets, τα οποία πρέπει να αγοράζονται σε ζεύγη και θα βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο.

A Rush of Coldplay

Οι Coldplay, ήρθαν στη ζωή μας το 1996 και θεωρούνται ένα από τα επιτυχημένα παγκοσμίως, με εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ σε όλο τον κόσμο. Έγιναν ευρέως γνωστοί με το single τους Yellow και ακολούθησε το πρώτο άλμπουμ τους με τίτλο Parachutes (2000), το οποίο ήταν υποψήφιο για το βραβείο Mercury.

Το δεύτερο άλμπουμ A Rush of Blood to the Head (2002), κέρδισε μεταξύ άλλων και το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς στα βραβεία του μουσικού περιοδικού ΝΜΕ.

Το 2005 κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο X&Y, το οποίο είχε την ίδια θετική αντιμετώπιση από τον κόσμο. Το τέταρτό άλμπουμ Viva la Vida or Death and All His Friends που κυκλοφόρησε το 2008, με παραγωγό τον Bryan Eno κέρδισε εξαιρετικές κριτικές και 3 βραβεία Grammy.

Πηγή: ladylike