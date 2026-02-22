Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οδηγός υποβολής αίτησης, τα SOS και οι παγίδες
Άνοιξε η Ψηφιακή Πλατφόρμα για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο
Από τις 19 Φεβρουαρίου 2026 λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (gov.gr), που δίνει οριστική λύση σε περίπου 40.000 δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Η ρύθμιση (βάσει ν. 5264/2025) εξαλείφει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, μετατρέποντας την οφειλή σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία 15% έως 50%, σταθερό επιτόκιο και δυνατότητα επιμήκυνσης αποπληρωμής έως 5 έτη.
Η πλατφόρμα λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένα: αντλεί μόνη της εισοδήματα, περιουσία και καταθέσεις, καταργώντας την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών.
Διαδικασία υποβολής αίτησης βήμα-βήμα
Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά online μέσω gov.gr:
- Είσοδος με κωδικούς Taxisnet Στην υπηρεσία «Βεβαίωση κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο».
- Συναίνεση για άρση απορρήτου Ο δανειολήπτης δίνει άδεια αυτόματης διασταύρωσης τραπεζικών & φορολογικών δεδομένων.
- Αυτόματη κατάταξη & έκδοση βεβαίωσης Το σύστημα κατατάσσει σε μία από τις 4 κατηγορίες και εκδίδει ψηφιακή βεβαίωση. Τη βεβαίωση αυτή προσκομίζει ο δανειολήπτης στην τράπεζα ή τον servicer για υπογραφή νέας σύμβασης.
Προθεσμίες
- Αίτηση για βεβαίωση κατάταξης (Κατηγορίες 1-3): έως 19 Αυγούστου 2026
- Κατηγορία 4 (χωρίς κριτήρια): αίτημα απευθείας στον πιστωτή έως 19 Ιουνίου 2026 Μετά τις ημερομηνίες αυτές η ρύθμιση παύει να ισχύει.
Οι 4 κατηγορίες ρύθμισης
|Κατηγορία
|Κριτήρια (εισόδημα / περιουσία / σύνθεση νοικοκυριού)
|Βελτίωση ισοτιμίας
|Σταθερό επιτόκιο
|1
|Πολύ χαμηλά εισοδήματα / ΑμεΑ ≥67% κ.ά. ευάλωτες ομάδες
|50%
|2,3%
|2
|Χαμηλά εισοδήματα & περιουσία
|35%
|2,5%
|3
|Μεσαία εισοδήματα
|25%
|2,7%
|4
|Χωρίς εισοδηματικά / περιουσιακά κριτήρια
|15%
|2,9%
Σε όλες τις κατηγορίες ισχύει δυνατότητα επιμήκυνσης έως 5 έτη για μείωση μηνιαίας δόσης.
Τα SOS και οι παγίδες
- Αφορά μόνο εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα δάνεια. Για καθυστερήσεις >90 ημερών ισχύει ο εξωδικαστικός μηχανισμός.
- Δεν εντάσσονται όσοι έχουν υπαχθεί στον ν. Κατσέλη (3869/2010), εκτός αν παραιτηθούν από τη δικαστική διαδικασία.
- Κρίσιμη παγίδα καταγγελίας: Αν μετά τη μετατροπή το δάνειο «κοκκινίσει» και καταγγελθεί, η οφειλή μένει σε ευρώ αλλά χάνεται η βελτίωση ισοτιμίας – επανυπολογίζεται με τρέχουσα ισοτιμία CHF/EUR. Η ελάφρυνση λοιπόν λειτουργεί μόνο εφόσον τηρείται η αποπληρωμή.
