Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οδηγός υποβολής αίτησης, τα SOS και οι παγίδες

Άνοιξε η Ψηφιακή Πλατφόρμα για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο

22 Φεβ. 2026 22:00
Pelop News

Από τις 19 Φεβρουαρίου 2026 λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (gov.gr), που δίνει οριστική λύση σε περίπου 40.000 δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Η ρύθμιση (βάσει ν. 5264/2025) εξαλείφει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, μετατρέποντας την οφειλή σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία 15% έως 50%, σταθερό επιτόκιο και δυνατότητα επιμήκυνσης αποπληρωμής έως 5 έτη.

Η πλατφόρμα λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένα: αντλεί μόνη της εισοδήματα, περιουσία και καταθέσεις, καταργώντας την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών.

Διαδικασία υποβολής αίτησης βήμα-βήμα

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά online μέσω gov.gr:

  1. Είσοδος με κωδικούς Taxisnet Στην υπηρεσία «Βεβαίωση κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο».
  2. Συναίνεση για άρση απορρήτου Ο δανειολήπτης δίνει άδεια αυτόματης διασταύρωσης τραπεζικών & φορολογικών δεδομένων.
  3. Αυτόματη κατάταξη & έκδοση βεβαίωσης Το σύστημα κατατάσσει σε μία από τις 4 κατηγορίες και εκδίδει ψηφιακή βεβαίωση. Τη βεβαίωση αυτή προσκομίζει ο δανειολήπτης στην τράπεζα ή τον servicer για υπογραφή νέας σύμβασης.

Προθεσμίες

  • Αίτηση για βεβαίωση κατάταξης (Κατηγορίες 1-3): έως 19 Αυγούστου 2026
  • Κατηγορία 4 (χωρίς κριτήρια): αίτημα απευθείας στον πιστωτή έως 19 Ιουνίου 2026 Μετά τις ημερομηνίες αυτές η ρύθμιση παύει να ισχύει.

Οι 4 κατηγορίες ρύθμισης 

Κατηγορία Κριτήρια (εισόδημα / περιουσία / σύνθεση νοικοκυριού) Βελτίωση ισοτιμίας Σταθερό επιτόκιο
1 Πολύ χαμηλά εισοδήματα / ΑμεΑ ≥67% κ.ά. ευάλωτες ομάδες 50% 2,3%
2 Χαμηλά εισοδήματα & περιουσία 35% 2,5%
3 Μεσαία εισοδήματα 25% 2,7%
4 Χωρίς εισοδηματικά / περιουσιακά κριτήρια 15% 2,9%

Σε όλες τις κατηγορίες ισχύει δυνατότητα επιμήκυνσης έως 5 έτη για μείωση μηνιαίας δόσης.

Τα  SOS και οι παγίδες

  • Αφορά μόνο εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα δάνεια. Για καθυστερήσεις >90 ημερών ισχύει ο εξωδικαστικός μηχανισμός.
  • Δεν εντάσσονται όσοι έχουν υπαχθεί στον ν. Κατσέλη (3869/2010), εκτός αν παραιτηθούν από τη δικαστική διαδικασία.
  • Κρίσιμη παγίδα καταγγελίας: Αν μετά τη μετατροπή το δάνειο «κοκκινίσει» και καταγγελθεί, η οφειλή μένει σε ευρώ αλλά χάνεται η βελτίωση ισοτιμίας – επανυπολογίζεται με τρέχουσα ισοτιμία CHF/EUR. Η ελάφρυνση λοιπόν λειτουργεί μόνο εφόσον τηρείται η αποπληρωμή.

