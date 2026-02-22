Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οδηγός υποβολής αίτησης, τα SOS και οι παγίδες

Από τις 19 Φεβρουαρίου 2026 λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (gov.gr), που δίνει οριστική λύση σε περίπου 40.000 δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Η ρύθμιση (βάσει ν. 5264/2025) εξαλείφει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, μετατρέποντας την οφειλή σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία 15% έως 50%, σταθερό επιτόκιο και δυνατότητα επιμήκυνσης αποπληρωμής έως 5 έτη.

Η πλατφόρμα λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένα: αντλεί μόνη της εισοδήματα, περιουσία και καταθέσεις, καταργώντας την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών.

Διαδικασία υποβολής αίτησης βήμα-βήμα

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά online μέσω gov.gr:

Είσοδος με κωδικούς Taxisnet Στην υπηρεσία «Βεβαίωση κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο». Συναίνεση για άρση απορρήτου Ο δανειολήπτης δίνει άδεια αυτόματης διασταύρωσης τραπεζικών & φορολογικών δεδομένων. Αυτόματη κατάταξη & έκδοση βεβαίωσης Το σύστημα κατατάσσει σε μία από τις 4 κατηγορίες και εκδίδει ψηφιακή βεβαίωση. Τη βεβαίωση αυτή προσκομίζει ο δανειολήπτης στην τράπεζα ή τον servicer για υπογραφή νέας σύμβασης.

Προθεσμίες

Αίτηση για βεβαίωση κατάταξης (Κατηγορίες 1-3): έως 19 Αυγούστου 2026

Κατηγορία 4 (χωρίς κριτήρια): αίτημα απευθείας στον πιστωτή έως 19 Ιουνίου 2026 Μετά τις ημερομηνίες αυτές η ρύθμιση παύει να ισχύει.

Οι 4 κατηγορίες ρύθμισης

Κατηγορία Κριτήρια (εισόδημα / περιουσία / σύνθεση νοικοκυριού) Βελτίωση ισοτιμίας Σταθερό επιτόκιο 1 Πολύ χαμηλά εισοδήματα / ΑμεΑ ≥67% κ.ά. ευάλωτες ομάδες 50% 2,3% 2 Χαμηλά εισοδήματα & περιουσία 35% 2,5% 3 Μεσαία εισοδήματα 25% 2,7% 4 Χωρίς εισοδηματικά / περιουσιακά κριτήρια 15% 2,9%

Σε όλες τις κατηγορίες ισχύει δυνατότητα επιμήκυνσης έως 5 έτη για μείωση μηνιαίας δόσης.

Τα SOS και οι παγίδες

Αφορά μόνο εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα δάνεια. Για καθυστερήσεις >90 ημερών ισχύει ο εξωδικαστικός μηχανισμός.

ή ρυθμισμένα δάνεια. Για καθυστερήσεις >90 ημερών ισχύει ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Δεν εντάσσονται όσοι έχουν υπαχθεί στον ν. Κατσέλη (3869/2010) , εκτός αν παραιτηθούν από τη δικαστική διαδικασία.

, εκτός αν παραιτηθούν από τη δικαστική διαδικασία. Κρίσιμη παγίδα καταγγελίας: Αν μετά τη μετατροπή το δάνειο «κοκκινίσει» και καταγγελθεί, η οφειλή μένει σε ευρώ αλλά χάνεται η βελτίωση ισοτιμίας – επανυπολογίζεται με τρέχουσα ισοτιμία CHF/EUR. Η ελάφρυνση λοιπόν λειτουργεί μόνο εφόσον τηρείται η αποπληρωμή.

