ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ φέρνει ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και σημαντική εξοικονόμηση κόστους, ενώ παράλληλα συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ΔΕΗ myEnergy HeatPump αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας Novair, που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες των νοικοκυριών, προσφέροντας σταθερότητα, άνεση και ενεργειακή αυτονομία όλο τον χρόνο.

Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

Το ΔΕΗ myEnergy HeatPump παρέχει μία ολοκληρωμένη λύση για την πλήρη αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, με μελέτη, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες της ΔΕΗ, διασφαλίζοντας διαφάνεια και αξιοπιστία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την αρχική προσφορά έως και μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος. Οι αντλίες θερμότητας Novair εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 70% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα, μειώνουν τις εκπομπές CO₂ και προσφέρουν υψηλή ενεργειακή κλάση (A+++), με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, αποκλειστικά μέσα από τον ψηφιακό σύμβουλο ΔΕΗ myEnergy Coach. Έτσι, η διαχείριση της ενέργειας γίνεται εύκολη και πλήρως προσαρμοσμένη στον τρόπο ζωής κάθε νοικοκυριού.

Οικονομικό όφελος και διευκολύνσεις

Παράλληλα, η ΔΕΗ διευκολύνει την επένδυση μέσω συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα, προσφέροντας δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 72 δόσεις με μηδενική προκαταβολή, καθιστώντας τη μετάβαση σε οικονομικότερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον θέρμανση ακόμη πιο προσιτή. Κάθε εγκατάσταση συνοδεύεται από επιβράβευση 500€ στον λογαριασμό ρεύματος ΔΕΗ, καθώς και από κουπόνι αξίας 200€ για αγορές στα καταστήματα Κωτσόβολος.

Η ΔΕΗ συμμετέχει στο πρόγραμμα επιδότησης «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα», μέσω του οποίου επιχορηγείται η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας σύγχρονης τεχνολογίας σε νοικοκυριά. Η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 5.000€ προ ΦΠΑ για την αγορά αντλίας θερμότητας και έως 1.000€ προ ΦΠΑ για τις εργασίες εγκατάστασης, ενώ ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και επιδοτείται με το ίδιο ποσοστό.

Δέσμευση για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Με το ΔΕΗ myEnergy HeatPump, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στη μετάβαση προς μία πιο βιώσιμη και πιο πράσινη ενεργειακή πραγματικότητα, επενδύοντας σε λύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, μειώνουν το ενεργειακό κόστος και θέτουν στο επίκεντρο τον πελάτη, προσφέροντας σιγουριά και μακροχρόνια αξία για το σπίτι.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το www.dei.gr ή το πλησιέστερο κατάστημα ΔΕΗ, ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά για τα οφέλη και τις δυνατότητες των νέων ενεργειακών λύσεων από τη ΔΕΗ.

