Δείτε φωτογραφίες από την Ανάβαση Πιτίτσας – Πλούσιο θέαμα στην πρεμιέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος

Τον αγώνα διοργάνωσε το σωματείο Α.Ο.Π., συγκεντρώνοντας συνολικά 69 συμμετοχές, με οδηγούς από όλη την Ελλάδα να προσφέρουν εντυπωσιακό θέαμα στη γνωστή διαδρομή της Πιτίτσας.

08 Μαρ. 2026 19:09
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η φετινή Ανάβαση Πιτίτσας, η οποία άνοιξε την αυλαία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαρτίου στην Πάτρα.

Τον αγώνα διοργάνωσε το σωματείο Α.Ο.Π., συγκεντρώνοντας συνολικά 69 συμμετοχές, με οδηγούς από όλη την Ελλάδα να προσφέρουν εντυπωσιακό θέαμα στη γνωστή διαδρομή της Πιτίτσας.

Η πολυπληθέστερη κατηγορία του αγώνα ήταν η Ν, με 21 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 12 στην κλάση Ν2, 6 στην Ν3 και 3 στην Ν4.

Στην κατηγορία Α συμμετείχαν 16 οδηγοί, με 2 στην Α5, 5 στην Α6, 4 στην Α7 και 5 στην Α8.

Στην κατηγορία Ε καταγράφηκαν 18 συμμετοχές, με 2 στην Ε9, 7 στην Ε10, 6 στην Ε11 και 3 στην δικίνητη Ε12Δ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η κατηγορία Formula Saloon, όπου συμμετείχαν 12 αγωνιζόμενοι:

  • 3 στην κλάση FSA2L

  • 2 στην FSA

  • 2 στην FST

  • 5 στην FST2

Παράλληλα, στην κατηγορία των Ιστορικών συμμετείχαν δύο οδηγοί.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκίνησε το Σάββατο με τον διοικητικό και τεχνικό έλεγχο στα pits, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι χρονομετρημένες δοκιμές. Την Κυριακή το πρωί δόθηκε η εκκίνηση του αγώνα, με τους οδηγούς να δίνουν τη μάχη με τον χρόνο στη δημοφιλή διαδρομή.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Δείτε στις φωτογραφίες στιγμές από την ένταση, την ταχύτητα και τις εντυπωσιακές διελεύσεις των αγωνιστικών στην Ανάβαση Πιτίτσας.

