Δείτε για ποιο λόγο ο Τραμπ ζητά 1 δις. από το Χάρβαρντ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε το βράδυ της Δευτέρας ότι η κυβέρνησή του απαιτεί πλέον 1 δισεκατομμύριο δολάρια από το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ για ζημίες και τόκους, διαψεύδοντας πρακτικά το δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο η Ουάσινγκτον σκόπευε να αποσύρει τις οικονομικές της αξιώσεις.

«Ζητάμε τώρα ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ζημιές και δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση στο μέλλον με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί το Χάρβαρντ – όπως και άλλα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια – ότι προωθεί την αποκαλούμενη «woke ιδεολογία» και ότι δεν προστάτευσε επαρκώς Εβραίους φοιτητές κατά τη διάρκεια των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων που ξέσπασαν σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική κυβέρνηση έχει καταθέσει σειρά προσφυγών στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας ιδιαίτερα υψηλές χρηματικές αποζημιώσεις από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Διάψευση των Times

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ φερόταν να εξετάζει την απόσυρση της αρχικής απαίτησης για 200 εκατομμύρια δολάρια, λόγω της σθεναρής αντίστασης που προέβαλε το αρχαιότερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ.

Ωστόσο, τον περασμένο Σεπτέμβριο ο ίδιος ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, η οποία προέβλεπε την καταβολή 500 εκατ. δολαρίων, μέρος των οποίων θα κατευθυνόταν στη δημιουργία επαγγελματικών σχολών.

Όπως ανέφερε χθες, η πρόταση αυτή απορρίφθηκε, καθώς -κατά την άποψή του- «ήταν εντελώς ανεπαρκής και δεν επρόκειτο να έχει επιτυχία». «Ήταν απλώς ένας τρόπος ώστε το Χάρβαρντ να αποφύγει την πληρωμή ενός πολύ μεγαλύτερου ποσού, το οποίο θα έπρεπε να ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια δολάρια, δεδομένων των σοβαρών παρανομιών», υποστήριξε.

Πίεση στα πανεπιστήμια της Ivy League

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση σε πανεπιστήμια της Ivy League, περικόπτοντας ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις και κατηγορώντας τα ότι αποτελούν εστίες προοδευτισμού και αμφισβήτησης.

Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια συμφώνησε το περασμένο καλοκαίρι να καταβάλει 200 εκατ. δολάρια και δεσμεύτηκε να μην λαμβάνει υπόψη την εθνική καταγωγή στις εγγραφές και στις προσλήψεις. Αντίστοιχα, πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει τη συμμετοχή διεμφυλικών αθλητριών σε γυναικεία αθλήματα, υποχωρώντας στις πιέσεις της κυβέρνησης.

