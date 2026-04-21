Δείτε γιατί «τελείωσε» για φέτος από τον Ατρόμητο ο Κέρκεζ

Καμπάνα 7 αγωνιστικών για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με την ΑΕ Λάρισας

21 Απρ. 2026 17:10
Pelop News

Βαριά ήταν η ποινή, που επιβλήθηκε στον προπονητή του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ, με αφορμή τα όσα συνέβησαν μετά το παιχνίδι απέναντι στην AE Λάρισας, για τα play-outs της Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα ο Βόσνιος τεχνικός τιμωρήθηκε με διαφορετικές ποινές, οι οποίες συγχωνεύτηκαν στον αριθμό των 7 αγωνιστικών. Η αθλητική δικαστής της Super League τιμώρησε τον 49χρονο, με βάση τα άρθρα 10 1ε. και 10 1δ. που αναφέρονται σε απώθηση και εξύβριση διαιτητή.

Στην ΠΑΕ Ατρόμητος δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από τη συγκεκριμένη εξέλιξη και αναμένεται να κάνουν άμεσα έφεση κατά των αποφάσεων.

Αν η έφεση δεν γίνει δεκτή, τότε ο Κέρκεζ δεν θα καθίσει σε κανένα άλλο παιχνίδι της φετινής σεζόν στον πάγκο της ομάδας, αφού απομένουν επτά αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ