Το πρόγραμμα της Παναχαϊκής στα μπαράζ ανόδου
Οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου θα πάρουν την πρόκριση
Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των ομάδων και της ΕΟΠΕ, οριστικοποιήθηκε σήμερα το ακριβές πρόγραμμα του τουρνουά ανόδου στην Α2 Γυναικών βορρά και νότου. Από κάθε τουρνουά το εισιτήριο για την Α Γυναικών της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 θα πάρουν οι τρεις πρώτοι της βαθμολογίας.
Το τουρνουά Νότου θα γίνει στην Πάτρα και στο κλειστό της Παναχαϊκής με το τουρνουά να είναι το εξής:
Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
20.30: Γ.Ε. Παναχαϊκής – Σ.Φ.Π. Χανιά Βόλεϊ Διαιτητές: Καραγιαννόπουλος, Βλάσσης, Παρατηρητής: Δημάκης.
18.30: Α.Ο. Μελισσιακός – Α.Ο. Κελεός
Διαιτητές: Σπίνας, Γκόλφης, Παρατηρητής: Δημάκης.
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
20.30: Α.Ο. Μελισσιακός – Γ.Ε. Παναχαϊκή
Διαιτητές: Γεωργοπούλου, Σπίνας, Παρατηρητής: Δημάκης.
18.30: Α.Ο. Κελεός – Σ.Φ.Π. Χανιά Βόλεϊ
Διαιτητές: Βλάσσης, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Δημάκης.
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
-Σ.Φ.Π. Χανιά Βόλεϊ – Α.Ο. Μελισσιακός Διαιτητές: Γκόλφης, Σπίνας, Παρατηρητής: Δημάκης.
-: Γ.Ε. Παναχαϊκή – Α.Ο. Κελεός Διαιτητές: Καραγιαννόπουλος, Γεωργοπούλου, Παρατηρητής: Δημάκης.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News