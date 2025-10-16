Δείτε ποιος είναι ο Πατρινός που συνεχίζει στο «τιμόνι» του ΠΑΣΑΠΠ

Συνεδρίασε την Δευτέρα (13/10) και συγκροτήθηκε σε σώμα το επανεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Πετοσφαιριστών και Πετοσφαιριστριών (ΠΑΣΑΠΠ), όπως αυτό προέκυψε από την εκλογική διαδικασία της 10ης Οκτωβρίου.

Πρόεδρος του ΠΑΣΑΠΠ επανεξελέγη ο Πατρινός Γιάννης Αχιλλεόπουλος.

Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου παραμένει η Αθηνά Παπαφωτίου, γεγονός που επισφραγίζει, μαζί με τις ανανεωθείσες παρουσίες της Εύας Χαντάβα (Ειδική Γραμματέας) και της Ανθής Βασιλαντωνάκη (Μέλος), την ενίσχυση της φωνής των γυναικών, στα μεγάλα ζητήματα του σήμερα και του αύριο για το ελληνικό βόλεϊ.

Τα μέλη του ΔΣ δεσμεύθηκαν να πορευτούν με την ίδια αποφασιστικότητα και στη νέα τους θητεία, πάντοτε με γνώμονα το καλό των Ελλήνων αθλητριών και αθλητών, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εκείνοι αντιμετωπίζουν κατά καιρούς και τη βελτίωση των αγωνιστικών και εργασιακών τους συνθηκών.

Η σύνθεση του ΔΣ:

Πρόεδρος: Αχιλλεόπουλος Γιάννης

Αντιπρόεδρος: Παπαφωτίου Αθηνά

Γεν. Γραμματέας: Πελεκούδας Παναγιώτης

Ειδικός Γραμματέας: Χαντάβα Εύα

Ταμίας: Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Μέλος: Βασιλαντωνάκη Ανθή

Μέλος: Ρουμελιωτάκης Γιάννης

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος, Γιάννης Αχιλλεόπουλος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η ανανέωση της θητείας του Δ.Σ. μας γεμίζει όλες και όλους με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις συναθλήτριες και τους συναθλητές μας και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη διάθεση για συνεχίσουμε με συνέπεια την κοινή μας προσπάθεια για την προώθηση ζητημάτων που αφορούν στην ελληνική πετοσφαίριση.

Προτεραιότητά μας παραμένει και θα εξακολουθήσει να είναι η ενδυνάμωση της φωνής των αμειβομένων αθλητών και αθλητριών, η προάσπιση των δικαιωμάτων τους, καθώς και η αρωγή μας στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα μας.

Μέσα από τη συνεργασία μας με τους αρμόδιους φορείς, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τις πάγιες θέσεις μας, που είναι η αναβάθμιση του βόλεϊ, η ουσιαστική ενίσχυση του Έλληνα αθλητή και της Ελληνίδας αθλήτριας και κατ’ επέκταση των Εθνικών Ομάδων και, φυσικά, η υλοποίηση του μεγάλου στόχου της επαγγελματικής ισότητας γυναικών και ανδρών, στην οποία είμαστε πιο κοντά από ποτέ και θα μαχόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι αυτή να γίνει πράξη».

