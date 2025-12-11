Δείτε πώς στην Αυστραλία τα παιδιά κάτω των 16 χρόνων «έσπασαν» την απαγόρευση από τα social media

Το μόνο που έκαναν ήταν κατά την αναγνώριση του προσώπου τους να βάλουν φωτογραφίες των γονιών τους. Έτσι απλά είχαν και πάλι κάθε είδους πρόσβαση

11 Δεκ. 2025 11:38
Pelop News

Είναι δεδομένο ότι ήταν θέμα χρόνου ήταν τα παιδιά κάτω των 16 χρόνων στην Αυστραλία, να βρουν τρόπο για να σπάσουν το ban που τους επιβλήθηκε από τα social media. Δεν πέρασαν ούτε λίγες ώρες από τη στιγμή που τους απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε Instragram, Facebook, X, SnapChat, TikTok, Reddit και YouTube και ήδη είχαν στα σκαριά τους κάθε πιθανό σχέδιο για να μπορούν και πάλι να κάνουν ανενόχλητοι scroll.

Διεθνής Αμνηστία: Για πρώτη φορά κατηγορεί Χαμάς και άλλα παλαιστινιακά κινήματα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Μόλις την Τετάρτη (10.12.2025) η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε την χρήση των social media από άτομα κάτω των 16 χρόνων. Πρόκειται όντως για ένα μέτρο που θα έπρεπε να πρέπει να μπει σε ισχύ σε κάθε χώρα του κόσμου. Το πώς όμως αυτό θα γίνει ουσιαστικά πράξη, παραμένει δύσκολο να απαντηθεί.

Οι ανήλικοι δεν χρειάστηκαν τεχνολογικές γνώσεις για να ξεγελάσουν τις απαγορευμένες εφαρμογές. Το μόνο που έκαναν ήταν κατά την αναγνώριση του προσώπου τους να βάλουν φωτογραφίες των γονιών τους. Έτσι απλά είχαν και πάλι κάθε είδους πρόσβαση.

Η 13χρονη Ιζομπέλ, η οποία χρειάστηκε λιγότερο από 5 λεπτά για να σπάσει το ban. Επί αρκετές ώρες χρησιμοποιούσε κανονικά το SnapChat, ενώ στο TikTok μπορούσε μόνο να σκρολάρει χωρίς να ανεβάζει περιεχόμενο.

Το BBC επικοινώνησε με τεχνικούς των επίμαχων εταιρειών, που υποσχέθηκαν ότι το σχετικό λογισμικό θα βελτιωθεί.
Η Διεθνής Αμνηστία αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των γενικών απαγορεύσεων τονίζοντας πως με το ban δεν θα δοθεί ουσιαστική λύση στις συνεχόμενες απειλές και την έκρηξη λεκτικής βίας που κυριαρχεί σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες στα social media.

Οι πλατφόρμες που είναι νόμιμα προσβάσιμες στους κάτω των 16 χρόνων:

Roblox
Pinterest
YouTube Kids
Discord WhatsApp
Lemon8
GitHub
LEGO Play
Steam and Steam Chat
Google Classroom
Messenger
LinkedIn
Η ίδια η νεολαία εμφανίζεται διχασμένη σχετικά με το μέτρο. Πολλοί από αυτούς διαμαρτύρονται για το ότι αισθάνονται πως δεν τους εμπιστεύονται γονείς και κράτος ενώ άλλοι φαίνονται πιο ανεκτικοί στο να ξεκινήσουν να περνούν τον χρόνο τους με πιο «πατροπαράδοτες» ασχολίες.

