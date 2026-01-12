Δείτε πότε ανοίγει το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων για χιονοδρομία

Η έντονη ποσότητα χιονιού που έπεσε στα Καλάβρυτα, τόσο χθες, όσο και σήμερα. πρόσθεσε πολλούς πόντους χιονιού στην περιοχή και έδωσε την ώθηση στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων για να ανοίξει πιστές για χιονοδρόμια.

Από το πρωί έγιναν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες από τους υπεύθυνους, (επίστρωση χιονιού κ.α.) και έτσι πλέον την Τρίτη 13 Ιανουαρίου θα ανοίξουν τέσσερις πιστές , οι «Ερμής«, «Θέτις», ο «Αχιλλέας» και η «Στύγα».

Όπως ανακοίνωσε το κέντρο, οι αναβατήρες «Ερμής» και «Θέτις» θα είναι αποκλειστικά για Χιονοδρόμια, ενώ ο αναβατήρας «Αχιλλέας» θα ανοίξει μόνο για βόλτα επισκεπτών και είναι σίγουρο ότι το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει μεγάλη επισκεψιμότητα.

